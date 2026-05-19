Росія завдала ракетного удару по інфраструктурі "Нафтогазу" на Чернігівщині

Нафтогаз
Під ударами одночасно опинилися кілька об’єктів компанії / Нафтогаз

Російські війська ввечері 19 травня завдали ракетного удару по об’єктах нафтогазової інфраструктури групи “Нафтогаз” у Чернігівській області. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

У "Нафтогазі" зазначили, що перед ракетним ударом упродовж усього дня тривала атака безпілотників. Під ударами одночасно опинилися кілька об’єктів компанії.

У компанії наголосили, що прицільні атаки на активи групи тривають уже четверту добу поспіль. Унаслідок влучань зафіксовано руйнування обладнання.

Водночас серед працівників постраждалих немає.

Після стабілізації безпекової ситуації фахівці компанії розпочнуть оцінку масштабів пошкоджень та відновлювальні роботи.

Нагадаємо, вчора ввечері російські війська завдали удару трьома балістичними ракетами по активах групи “Нафтогаз” у Дніпропетровській області. 

Автор:
Тетяна Гойденко