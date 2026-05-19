Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,16

+0,09

EUR

51,41

+0,15

Готівковий курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,70

51,50

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росія атакувала об’єкти "Нафтогазу": під ударом газова інфраструктура

атака на Нафтогаз
Росія третю добу поспіль атакує об’єкти Нафтогазу: / Нафтогаз

Вранці 19 травня російська армія завдала ударів одразу по кількох обʼєктах газової інфраструктури групи "Нафтогаз" у Чернігівській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що внаслідок влучань дронів на території виробничих обʼєктів зафіксовано руйнування критично важливого обладнання.

"Персонал одного з атакованих обʼєктів евакуювали. Головне — без постраждалих", — підкреслив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Наразі на місцях працюють усі відповідні служби. Триває оцінка наслідків атаки та уточнення масштабів пошкоджень.

Напередодні російські війська завдали удару трьома балістичними ракетами по активах групи “Нафтогаз” у Дніпропетровській області. 

Внаслідок удару зафіксовано пошкодження та руйнування об’єктів.

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

13 травня російські війська атакували інфраструктуру групи “Нафтогаз” одразу в кількох регіонах України. На Харківщині ворожий дрон пошкодив газовидобувний обʼєкт. Також під ударом опинилося підприємство на Житомирщині.

У ніч з 4 на 5 травня росіяни масовано атакували обʼєкти групи "Нафтогаз". На Полтавщині та Харківщині обстрілів зазнали газовидобувні підприємства. Загинули працівники та співробітники ДСНС.

Автор:
Світлана Манько