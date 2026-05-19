Росія атакувала об’єкти "Нафтогазу": під ударом газова інфраструктура

Вранці 19 травня російська армія завдала ударів одразу по кількох обʼєктах газової інфраструктури групи "Нафтогаз" у Чернігівській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що внаслідок влучань дронів на території виробничих обʼєктів зафіксовано руйнування критично важливого обладнання.

"Персонал одного з атакованих обʼєктів евакуювали. Головне — без постраждалих", — підкреслив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Наразі на місцях працюють усі відповідні служби. Триває оцінка наслідків атаки та уточнення масштабів пошкоджень.

Напередодні російські війська завдали удару трьома балістичними ракетами по активах групи “Нафтогаз” у Дніпропетровській області.

Внаслідок удару зафіксовано пошкодження та руйнування об’єктів.

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

13 травня російські війська атакували інфраструктуру групи “Нафтогаз” одразу в кількох регіонах України. На Харківщині ворожий дрон пошкодив газовидобувний обʼєкт. Також під ударом опинилося підприємство на Житомирщині.

У ніч з 4 на 5 травня росіяни масовано атакували обʼєкти групи "Нафтогаз". На Полтавщині та Харківщині обстрілів зазнали газовидобувні підприємства. Загинули працівники та співробітники ДСНС.