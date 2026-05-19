Россия атаковала объекты "Нафтогаза": под ударом газовая инфраструктура

Утром 19 мая российская армия нанесла удары сразу по нескольким объектам газовой инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Черниговской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что в результате попадания дронов на территории производственных объектов зафиксировано разрушение критически важного оборудования.

"Персонал одного из атакованных объектов эвакуирован. Главное — без пострадавших", — подчеркнул председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

В настоящее время на местах работают все соответствующие службы. Продолжается оценка последствий атаки и уточнения масштабов повреждений.

Накануне российские войска нанесли удар тремя баллистическими ракетами по активам группы "Нафтогаз" в Днепропетровской области.

В результате удара зафиксированы повреждения и разрушения объектов.

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

13 мая российские войска атаковали инфраструктуру группы "Нафтогаз" сразу в нескольких регионах Украины. В Харьковской области вражеский дрон повредил газодобывающий объект. Также под ударом оказалось предприятие в Житомирской области.

В ночь с 4 на 5 мая россияне массированно атаковали объекты группы "Нафтогаз". На Полтавщине и Харьковщине обстрелы подверглись газодобывающим предприятиям. Погибли сотрудники и сотрудники ГСЧС.

Автор:
Светлана Манько