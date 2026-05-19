Россия атаковала объекты "Нафтогаза": под ударом газовая инфраструктура
Утром 19 мая российская армия нанесла удары сразу по нескольким объектам газовой инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Черниговской области.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
Отмечается, что в результате попадания дронов на территории производственных объектов зафиксировано разрушение критически важного оборудования.
"Персонал одного из атакованных объектов эвакуирован. Главное — без пострадавших", — подчеркнул председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
В настоящее время на местах работают все соответствующие службы. Продолжается оценка последствий атаки и уточнения масштабов повреждений.
Накануне российские войска нанесли удар тремя баллистическими ракетами по активам группы "Нафтогаз" в Днепропетровской области.
В результате удара зафиксированы повреждения и разрушения объектов.
О "Нафтогазе"
Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".
13 мая российские войска атаковали инфраструктуру группы "Нафтогаз" сразу в нескольких регионах Украины. В Харьковской области вражеский дрон повредил газодобывающий объект. Также под ударом оказалось предприятие в Житомирской области.
В ночь с 4 на 5 мая россияне массированно атаковали объекты группы "Нафтогаз". На Полтавщине и Харьковщине обстрелы подверглись газодобывающим предприятиям. Погибли сотрудники и сотрудники ГСЧС.