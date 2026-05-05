Россия ударила по газодобывающим предприятиям "Нафтогаза": разрушения значительные, есть погибшие

В ночь с 4 на 5 мая россияне массированно атаковали объекты группы "Нафтогаз". На Полтавщине и Харьковщине обстрелам подверглись газодобывающие предприятия. Погибли работники и сотрудники ГСЧС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

"Имеем значительные разрушения и потери добычи. Били комбинировано - БпЛА и баллистика", - отметил он.

По его словам, погибли трое работников группы "Нафтогаз" и двое спасателей ГСЧС, еще 37 человек получили ранения.

Корецкий сообщил, что как только разрешит ситуация с безопасностью, начнется оценка последствий и восстановления.

Накануне российские войска атаковалипять инфраструктурных объектов группы "Нафтогаз" в Сумской и Харьковской областях.

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

С начала 2026 года российские войска совершили 96 атак на объекты группы "Нафтогаз". Погибли 19 сотрудников компании.