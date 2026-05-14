Украинские бронемашины готовятся к экспорту: иностранные армии заинтересовались техникой, проверенной войной

Украинские производители бронетехники и военных автомобилей начинают выходить на международный рынок. Иностранные партнеры все активнее интересуются украинскими бронемашинами, мобильными антидроновыми платформами и решениями для современной войны дронов. Пока речь идет преимущественно о демонстрациях, сертификации, переговорах и подготовке потенциальных контрактов.

Об этом в комментарии Delo.ua заявил исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко .

Среди наиболее известных украинских производителей бронетехники Федирко назвал "Украинскую бронетехнику", производящую линейку бронеавтомобилей "Новатор", а также компанию "Практика", известную бронемашинами "Казак".

Отдельно Федирко вспомнил:

бронеавтомобили "Варта", производимые "Украинской бронетехникой";

бронемашины "Джура";

платформу Inguar-3 от Inguar Defence;

семейство бронемашин Gyurza;

Oncilla - польское производство на базе украинской разработки "Дозор-Б".

"Часть этих машин имеет более долгую историю в армии, часть - новые платформы, созданные уже с учетом опыта полномасштабной войны", - пояснил он.

По его словам, в 2025 году Минобороны кодифицировало новые модели "Варта-2" и UAT.GYURZA-02, а также допустило к эксплуатации "Джуру".

РЭБ на колесах стал новым сегментом рынка

Отдельным направлением украинского ОПК стали мобильные системы радиоэлектронной борьбы, встроенные непосредственно в автомобили.

Речь идет об установке на бронемашину или пикапы модулей РЭБ, антенн, систем питания, охлаждения и связи. Среди компаний, работающих в этом сегменте, Федирко назвал Kvertus и AD CERBERUS.

По его словам, главная тенденция рынка – модульность. Конфигурация систем адаптируется под конкретный тип транспорта и боевую задачу: защиту логистики, мобильных групп или бронетехники. Он отмечает, что автомобиль фактически становится мобильной антидроновой платформой.

В то же время Федирко подчеркнул, что РЭБ не является универсальным решением и должен работать вместе с системами детекции, наблюдения, маскировки и другими элементами защиты.

Украинские машины уже интересуют иностранных партнеров

Иностранные армии все активнее присматриваются к украинским военным автомобилям из-за их боевого опыта и скорости адаптации к современной войне, подчеркивает Игорь Федирко.

"Мы уже видим, что украинская бронетехника выходит на международные рынки из-за выставок, презентаций и прямых контактов с партнерами", — отметил он.

Отдельно он упомянул Украрматех, который, по его словам, вызывает значительный интерес на международных выставках. Наибольшим спросом, по его мнению, будут те платформы, которые доказали эффективность в условиях современной войны дронов и могут быстро адаптироваться под новые угрозы.

"Для иностранных армий украинские военные автомобили интересны прежде всего из-за боевого опыта, скорости адаптации и способности работать в условиях современной войны дронов", — подытожил Федирко.

Перспективы экспорта украинского вооружения за границу

После начала полномасштабной войны украинский оборонно-промышленный комплекс стал одним из наиболее динамичных секторов экономики. Иностранные партнеры активно интересуются не только украинскими дронами, системами РЭБ и ракетными решениями, но и бронетехникой, прошедшей проверку в условиях реальной войны.

В последние годы украинские defense tech-компании регулярно участвуют в международных оборонных выставках в Европе и Ближнем Востоке. Часть производителей уже начала запускать совместные предприятия и производственные линии за границей. В частности президент Владимир Зеленский заявлял, что в 2026 году в Европе будут работать десять центров экспорта украинских оборонных технологий , а украинские дроны уже запускают в производство в Германии и Британии.

В то же время, экспорт украинского вооружения и военной техники сейчас остается существенно ограниченным. Любые поставки возможны только после согласования с украинским правительством, поскольку приоритетом государства остается обеспечение потребностей сил обороны Украины. Для этого в Украине уже создана отдельная межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

В отрасли ожидается, что первые полноценные экспортные контракты могут стартовать во второй половине 2026 года. По словам Игоря Федирко, сейчас производители готовят продукцию под стандарты партнеров , проходят сертификацию и выстраивают сервисную инфраструктуру для иностранных заказчиков.

В украинском ОПК считают, что контролируемый экспорт позволит скачать профицитные производственные линии без ущерба для фронта. По данным Украинского совета оружейников, более 90% производителей поддерживают открытие контролируемого экспорта вооружения.

По оценкам отрасли потенциал экспорта украинского вооружения в первый год после запуска может превысить €1,5 млрд, а в перспективе пяти лет — возрасти до €5 млрд . В то же время экспорт может приносить государственному бюджету от $500 до $1 млрд налоговых поступлений ежегодно.

Отдельный интерес иностранных партнеров вызывают украинские морские дроны , FPV-системы, наземные роботизированные комплексы и антидроновые решения. Именно эти направления считаются наиболее перспективными для будущего экспорта благодаря боевому опыту и быстрой адаптации украинских компаний к современной войне.

