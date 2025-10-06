Запланована подія 2

Украина может экспортировать морские дроны и противотанковое оружие

Украинское оружие показывает эффективность на поле боя. Фото: Крымская платформа

Морские дроны и противотанковое оружие являются основным видом вооружения, которое Украина, в первую очередь, сможет экспортировать на внешние рынки. Они уже доказали свою эффективность при выполнении боевых задач на суше и на море.

Об этом глава Украинского совета оружейников Игорь Федирко рассказал в комментариях для Delo.ua.

Федирко подчеркнул, что морские дроны украинского производства продемонстрировали свою эффективность при отработке по враждебным целям в Черном море. По его словам, этот вид вооружения уже производится серийно и сегодня находится в профиците.

Он также добавил, что экспорт открыт только там, где ВСУ уже полностью обеспечены, поэтому, по его словам, ни одно оружие не будет продаваться, если есть необходимость его использования на поле боя.

В то же время, Игорь Федирко утверждает, что если частные производители не смогут реализовать избыток продукции на внешних рынках, серийные линии рискуют остановиться — инженеры пойдут, а дефициты на фронте будут расти.

"Контролируемый экспорт решает эту проблему: международные контракты сохраняют рабочие места, привлекают инвестиции и технологии и создают источник финансирования для армии. К слову, если применять условную пошлину на уровне 10%, это позволяет государству профинансировать приобретение как минимум нескольких десятков FPV-дронов хорошего качества для армии", — говорит он.

Также глава Украинского совета оружейников отмечает, что факт того, что отечественное оружие испытано непосредственно в боевых условиях, высоко отмечает его конкурентоспособность в мире и поднимает имидж Украины.

Напомним, как AI трансформирует военную технику — навигация, дроны и управление огнем.

Автор:
Алик Сахно