Як AI трансформує військову техніку — навігація, дрони та управління вогнем

Штучний інтелект у військовій техніці найчастіше використовують для комп’ютерного зору, об’єднання даних сенсорів і роботи бортових комп’ютерів. Це забезпечує навігацію без GPS, виявлення дронів, пріоритизацію цілей та точніший контроль вогню.

Про це, як пише Delo.ua, розповів на AI Cyber Forum співзасновник і директор з продукту компанії Frontline Олексій Марховський.

"У військовій техніці AI насамперед застосовується у комп’ютерному зорі та сенсор-ф’южн — поєднанні даних з різних сенсорів для обчислень безпосередньо на борту. Це стосується навігації без GPS, детекції дронів через акустичні, візуальні, радіофізичні методи, пріоритизації цілей та fire control — передбачення траєкторій із врахуванням усіх затримок", — зазначив Марховський.

Він додає, що завдяки штучному інтелекту знижується когнітивного навантаження на операторів та командирів. Це системи, за його словами, за допомогою генеративного ШІ створюють "цифрових двійників" поля бою — детальні 3D-карти з реалістичною візуалізацією. Вони дозволяють військовим планувати та коригувати місії безпосередньо в реальному часі.

"Третя категорія — автоматичне виконання місій в умовах РЕБ. Дрони повинні мати "розумні" системи безпеки та автономності, щоб діяти навіть при втраті сигналу, перешкодах або відмові механіки. AI допомагає ухвалювати рішення прямо на борту, щоб місія була виконана", — підкреслює Олексій Марховський.

Він зауважує, що коптер, оснащений кількома комп’ютерними системами — автопілотом, відеострімом і GPS-незалежною навігацією, без захисту на рівні операційної системи чи електроніки стає легкою ціллю для атак.

"У наземній робототехніці деякі підрозділи йдуть ще далі й застосовують фізичний захист: наприклад, міні-підривачі, які при неправильному відкритті коробки створюють мікровибух і пошкоджують плату", — каже співзасновник Frontline.

Марховський розповідає, що його компанія працює безпосередньо з бойовими підрозділами та займається робототехнікою у широкому сенсі. Зокрема, встановлює софт усередину роботів, інтегрує роботів між собою та з зовнішніми системами (командний контроль, ситуаційна обізнаність).

"У Frontline ми застосовуємо інструменти нападу, щоб моделювати захист. Ми відтворюємо сценарії атак на користувачів, продукти та співробітників, а вже на їх основі будуємо захист. Це скоріше реагування, ніж випередження, але воно дозволяє нам передбачати ризики й створювати реалістичні захисні сценарії", — підсумовує Олексій Марховський.

