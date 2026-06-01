Кличко прокоментував подорожчання проїзду у Києві: нижча за собівартість у два рази

Підвищення цін на проїзд у громадському транспорті Києва є вимушеним кроком, і навіть після впровадження нових тарифів вартість проїзду буде нижчою за собівартість у два рази.

Як пише Delo.ua, про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтервʼю телеканалу "Київ".

Він зауважив, що вартість проїзду в Києві залишається найнижчою в Україні. І її не переглядали з 2018 року.

"Здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів, логістики, необхідність відновлення транспортної інфраструктури після ворожих обстрілів, змушує міську владу наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованого", – підкреслив Кличко.

Він нагадав, що з 15 липня у Києві вартість разового проїзду в комунальному громадському транспорті запропонована на рівні 30 грн. Міський голова зазначив, що при цьому у метрополітені собівартість залишається на рівні понад 60 грн, а на наземного транспорту – близько 50 грн.

Витрати, закладені в проєкт тарифів на 2026 рік, розрахували на основі фактичних витрат транспортних підприємств за 2025 рік, прогнозованого зростання цін, а також оновлених витрат на зарплати та енергоресурси.

"На сьогодні ми дотуємо 12 мільярдів гривень на транспортну галузь. Держава визначає пільгові категорії пасажирів. Ми надаємо їм безкоштовний проїзд, а держава має компенсувати в місцеві бюджети кошти за ці послуги. Держава ж протягом багатьох років цього не робить. І ці витрати лягають на плечі міста. А пільгами у столиці користуються близько 1 100 000 пасажирів", – заявив Кличко.

Система знижок

Мер розповів, що для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, передбачена система знижок на проїзні квитки. Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок. Наприклад, якщо пасажир придбає 50 поїздок, то одна йому коштуватиме 25 грн.

Також для студентів і учнів зберігаються пільгові умови. – Студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного, а учні під час літніх канікул – 25% (під час навчального року – безкоштовно).

Окремо в столиці планують запровадити пересадковий квиток вартістю 60 грн. Він дозволятиме пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин без обмежень.

Також для гостей міста передбачені спеціальні безлімітні проїзні на 24, 48 та 72 години.

Поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня, лишатимуться чинними до 14 вересня.

Подорожчання проїзду у Києві

У Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті з 15 липня. Запровадити нові тарифи планують після завершення процедур регуляторної політики, а також після консультацій з громадськістю та профспілками.

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку:

1–9 поїздок — 30 грн;

10–19 — 28,90 грн;

20–29 — 27,80 грн;

30–39 — 26,60 грн;

40–49 — 25,50 грн;

50 поїздок — 25 грн.

Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн. А безлімітний місячний проїзний коштуватиме 4 тисячі 875 гривень.

Оприлюднена КМДА пропозиція підвищити вартість проїзду в загрожує зробити київський транспорт найменш доступним серед усіх європейських столиць. Аналіз Delo.ua доводить: після 15 липня кияни витрачатимуть на проїзд у чотири рази більшу частку свого доходу, ніж жителі Парижа, Берліна чи Відня.

Наразі проїзд у громадському транспорті Києва коштує 8 грн.