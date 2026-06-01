Карта бойових дій в Україні на 1 червня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1559-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 1 червня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 276 бойових зіткнень.

Противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинувши 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів-камікадзе та здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Лужки, Пустогород та Вільна Слобода Сумської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація Сил оборони уразила три пункти управління та чотири райони зосередження особового складу противника.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби відбулося вісім бойових зіткнень. Ворог здійснив 80 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири обстріли - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Лимана, Ветеринарного, Колодязного, Синельникового та Стариці.

На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили три ворожі атаки в районах Шийківки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили одинадцять спроб загарбників просунутися неподалік Копанок, Новомиколаївки, Діброви, Ставків, Дробишевого, Лимана та Озерного.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися в районах Кривої Луки, Калеників, Никифорівки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Тихонівка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Русиного Яру, Миколаївки, Плещіївки та Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора в районах Вільного, Дорожнього, Білицького, Родинського, Олександрівки, Гришиного, Шевченка, Молодецького, Новопавлівки, Новоолександрівки, Сергіївки, Котлиного та Удачного.

На Олександрівському напрямку противник два рази атакував у районах населених пунктів Товсте та Вербове.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 43 атаки окупантів у районах Залізничного, Воздвижівки, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського, Чарівного, Верхньої Терси, Рибного, Цвіткового, Новоселівки та Варварівки.

На Оріхівському напрямку ворог десять разів намагався вклинитися в оборону поблизу Щербаків, Білогір’я, Нестерянки та Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили одну ворожу атаку в бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько