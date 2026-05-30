Втрати ворога станом на 30 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 430 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1557 добу повномасштабної війни становлять 1 362 500 осіб.
Втрати Росії у війні на 30 травня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 травня втратила:
- особового складу – близько 1 362 500 (+1 430) осіб,
- танків – 11 960 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 643 (+7) од.
- артилерійських систем – 42 930 (+70) од.
- РСЗВ – 1 813 (+5) од. засоби ППО – 1 398 (+1) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 500 (+4) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 318 433 (+1 781) од.
- крилаті ракети – 4 693 (+6) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 100 713 (+483) од.
- спеціальна техніка – 4 231 (+4) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 30 травня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 284 цілі – 5 ракет Х-101 та 279 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.
Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків на 10.
Крім того, дві ворожі ракети (крилата та балістична) не досягли цілей
