Втрати ворога станом на 30 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 430 росіян
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 430 росіян / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 430 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1557 добу повномасштабної війни становлять 1 362 500 осіб.

Втрати Росії у війні на 30 травня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 травня втратила:

  • особового складу – близько 1 362 500 (+1 430) осіб,
  • танків – 11 960 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 643 (+7) од.
  • артилерійських систем – 42 930 (+70) од.
  • РСЗВ – 1 813 (+5) од. засоби ППО – 1 398 (+1) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 500 (+4) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 318 433 (+1 781) од.
  • крилаті ракети – 4 693 (+6) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 100 713 (+483) од.
  • спеціальна техніка – 4 231 (+4) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 30 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 30 травня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено 284 цілі – 5 ракет Х-101 та 279 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 30 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків на 10.

Крім того, дві ворожі ракети (крилата та балістична) не досягли цілей

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Автор:
Тетяна Гойденко