Втрати ворога станом на 30 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 430 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1557 добу повномасштабної війни становлять 1 362 500 осіб.

Втрати Росії у війні на 30 травня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 травня втратила:

особового складу – близько 1 362 500 (+1 430) осіб ,

танків – 11 960 (+2) од.

бойових броньованих машин – 24 643 (+7) од.

– 24 643 (+7) од. артилерійських систем – 42 930 (+70) од.

– 42 930 (+70) од. РСЗВ – 1 813 (+5) од. засоби ППО – 1 398 (+1) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 500 (+4) од.

Б п ЛА оперативно-тактичного рівня – 318 433 (+1 781) од.

ЛА оперативно-тактичного рівня – 318 433 (+1 781) од. крилаті ракети – 4 693 (+6) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 100 713 (+483) од.

спеціальна техніка – 4 231 (+4) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 30 травня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 284 цілі – 5 ракет Х-101 та 279 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків на 10.

Крім того, дві ворожі ракети (крилата та балістична) не досягли цілей

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.