Карта бойових дій в Україні на 30 травня 2026 року

Триває 1557-й день повномасштабної війни в Україні.
Мапа бойових дій в Україні станом на 30 травня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 291 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням семи ракет, здійснив 91 авіаційний удар, скинувши 277 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8549 дронів-камікадзе та здійснив 2807 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 53 - із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, три артилерійські системи, пункт управління безпілотними літальними апаратами, дев’ять районів зосередження живої сили та два інші важливі об’єкти противника.

Останні новини з фронту за сьогодні

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБ, здійснив 64 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман, Вовчанськ та у бік Тернової, Ізбицького.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили вісім спроб ворога просунутися вперед в бік населених пунктів Ківшарівка, Новоплатонівка, Новоосинове та у районах Борівської Андріївки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог 12 разів намагався вклинитися в нашу оборону у бік Лимана, Дробишевого, Шийківки, Озерного, Глущенкового.

На Слов’янському напрямку противник штурмував три рази у районах населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука.

На Краматорському напрямку ворог проводив три наступальні дії в районах населених пунктів Никифорівка, Привілля та у бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 12 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Розкішного.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Білицьке, Дорожнє, Торецьке, Нове Шахове, Шевченко.

На Олександрівському напрямку противник атакував шість разів, у районах населених пунктів Зелений Гай, Злагода, Тернове та у бік Вербового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 40 атак у районах населених пунктів Добропілля, Залізничне, Оленокостянтинівка та у бік Нового Запоріжжя, Гуляйпільського, Верхньої Терси, Воздвижівки, Староукраїнки, Цвіткового й Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили десять спроб противника просунутися вперед у районах населених пунктів Щербаки, Плавні та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку ворог не проводив активних наступальних дій.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко