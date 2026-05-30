Карта боевых действий в Украине на 30 мая 2026 года

Продолжается 1557-й день полномасштабной войны в Украине .

Последние данные со   отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 291 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением семи ракет, совершил 91 авиационный удар, сбросив 277 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8549 дронов-камикадзе и произвел 2807 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 53 из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, три артиллерийские системы, пункт управления беспилотными летательными аппаратами, девять районов сосредоточения живой силы и два других важных объекта противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес три авиационных удара с применением шести КАБ, осуществил 64 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Волчанск и в сторону Терновой, Избицкого.

На Купянском направлении наши защитники пресекли восемь попыток врага продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Ковшаровка, Новоплатоновка, Новоосиново и в районах Боровской Андреевки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг 12 раз пытался вклиниться в нашу оборону в сторону Лимана, Дробышева, Шейковки, Озерного, Глущенкова.

На Славянском направлении противник штурмовал три раза в районах населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука.

На Краматорском направлении враг проводил три наступательных действия в районах населенных пунктов Никифоровка, Привиля и в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 12 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Роскошного.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Свободное, Кучеров Яр, Белицкое, Дорожное, Торецкое, Новое Шахово, Шевченко.

На Александровском направлении противник атаковал шесть раз, в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Согласие, Терново и в сторону Вербового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 40 атак в районах населенных пунктов Доброполье, Железнодорожное, Елена Константиновка и в сторону Нового Запорожья, Гуляйпольского, Верхней Терсы, Воздвижовки, Староукраинки, Цветочного и Волшебного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили десять попыток противника продвинуться вперед в районах населённых пунктов Щербаки, Плавни и Степногорска.

В Приднепровском направлении враг не проводил активных наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Татьяна Гойденко