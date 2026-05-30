Потери врага по состоянию на 30 мая 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1430 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1557 сутки полномасштабной войны составляют 1 362 500 человек.

Потери России в войне на 30 мая 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 30 мая потеряла:

личного состава – около 1 362 500 (+1 430) человек ,

танков – 11 960 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 24 643 (+7) ед.

РСЗО – 1 813 (+5) ед. средства ПВО – 1398 (+1) ед.

самолетов – 436 (+0) ед.

вертолетов – 353 (+0) ед.

наземные робототехнические комплексы – 1500 (+4) ед.

Б п ЛА оперативно-тактического уровня – 318 433 (+1 781) ед.

корабли/катера – 33 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 100 713 (+483) ед.

специальная техника – 4 231 (+4) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 30 мая

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 284 цели – 5 ракет Х-101 и 279 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, в центре и на востоке страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение обломков на 10.

Кроме того, две вражеские ракеты (крылатая и баллистическая) не достигли целей.

