Потери врага по состоянию на 30 мая 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1430 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1557 сутки полномасштабной войны составляют 1 362 500 человек.
Потери России в войне на 30 мая 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 30 мая потеряла:
- личного состава – около 1 362 500 (+1 430) человек ,
- танков – 11 960 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 24 643 (+7) ед.
- артиллерийских систем – 42 930 (+70) ед.
- РСЗО – 1 813 (+5) ед. средства ПВО – 1398 (+1) ед.
- самолетов – 436 (+0) ед.
- вертолетов – 353 (+0) ед.
- наземные робототехнические комплексы – 1500 (+4) ед.
- Б п ЛА оперативно-тактического уровня – 318 433 (+1 781) ед.
- крылатые ракеты – 4 693 (+6) ед.
- корабли/катера – 33 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 100 713 (+483) ед.
- специальная техника – 4 231 (+4) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 30 мая
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 284 цели – 5 ракет Х-101 и 279 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, в центре и на востоке страны.
Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение обломков на 10.
Кроме того, две вражеские ракеты (крылатая и баллистическая) не достигли целей.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
