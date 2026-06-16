SpaceX покупает ИИ-стартап Cursor за $60 миллиардов

Аэрокосмическая компания SpaceX официально заключила обязательное соглашение о покупке стартапа Anysphere, разрабатывающего популярный ИИ-ассистент для кодирования Cursor. Стоимость сделки оценивают в 60 миллиардов долларов, что делает ее одним из самых больших поглощений в истории индустрии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Соглашение будет полностью профинансировано акциями SpaceX класса А. Завершение процесса слияния ожидается в третьем квартале 2026 г. после получения разрешений от регуляторов.

SpaceX воспользовалась опционом, зафиксированным еще в апреле. Тогда у компании был выбор: выкупить стартап за 60 миллиардов долларов или оплатить 10 миллиардов долларов отступных в случае отказа. Финальное решение было принято только через несколько дней после исторического выхода компании Илона Маска на биржу.

Зачем аэрокосмическому гиганту ИИ для программирования

Покупка Cursor является частью масштабной стратегии Илона Маска по усилению позиций его искусственного интеллекта xAI (разработчика чатбот Grok), который в феврале вошел в структуру SpaceX. Маск ранее признавал, что его технологии программирования отстают от ведущих конкурентов, таких как Anthropic и OpenAI, поэтому компания даже переманивала инженеров из Cursor.

Основные финансовые и стратегические детали сделки:

Стремительный рост Cursor: стартап, основанный в 2022 году, стал лидером эры так называемого "vibe coding" (создание софта по текстовым запросам к чатботу). Его годовой доход в сегменте B2B уже составляет около 2,6 миллиарда долларов.

Изменение планов: перед предложением от SpaceX руководство Cursor вело переговоры о привлечении 2 миллиардов долларов инвестиций от фондов Andreessen Horowitz и Nvidia за отметку в 50 миллиардов долларов. В конце концов, стартап отказался от этого раунда в пользу слияния.

Расходы на ИИ: амбиции в сфере искусственного интеллекта дорого стоят SpaceX. В прошлом году чистый убыток компании составил 4,94 миллиарда долларов из-за ретроспективного взятия на себя долгов и инвестиций xAI, а общие капитальные расходы компании выросли почти вдвое - до 20,7 миллиарда долларов.

Ожидается, что интеграция Cursor обеспечит xAI уникальным потоком данных для обучения новым моделям и готовым инструментом для миллионов разработчиков по всему миру.

Напомним, капитализация SpaceX превысила $2 триллиона во время исторического дебюта на бирже. Акции компании стремительно выросли на 19% в первый день торгов на американской бирже Nasdaq, превратив Илона Маска в первого в мире триллионера.