Wildberries потерял более 15% складов из-за ударов ВСУ

В последние полторы недели Вооруженные силы Украины вывели из строя восемь складских комплексов российского маркетплейса Wildberries общей площадью около 860 тыс. кв. метров. Это составляет 15,4% всех логистических мощностей компании, которые оцениваются в 5,6 млн кв. метров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

Наибольшей потерей для компании стал логистический центр в подмосковном электростале, где после атаки 18 июля выгорело 250 тыс. кв. метров помещений. Еще около 170 тыс. кв. метров складов были полностью уничтожены огнем после удара дронов в Рязани.

Кроме того, масштабные пожары возникли на объектах компании площадью от 100 тыс. до 108 тыс. кв. метров в Котовске (Тамбовская область), Краснодаре, Невинномыске (Ставропольский край) и районе Шушары под Санкт-Петербургом. Также зафиксированы повреждения на складах в Ленинградской области (Уткина Заводь) и временно оккупированном Симферополе.

Удары по объектам в Коледино, Екатеринбурге, Воронеже и Зеленодольске обошлись без масштабных возгораний.

По данным источников издания "Коммерсантъ", полное восстановление четырех самых уничтоженных объектов оценивается в 35,5 млрд рублей без учета стоимости утраченного оборудования и товаров. Эксперты рынка отмечают, что это приведет к существенному задержанию сроков доставки и ударит по импортным потокам ритейлера.

Из-за рисков новых атак владельцы недвижимости в РФ отказываются сдавать помещение маркетплейса в аренду. На этом фоне Wildberries срочно ищет складские площади в 100 тыс. кв. метров в Казахстане, чтобы обезопасить часть бизнеса. По информации Reuters, учредительница компании Татьяна Ким уже обратилась к правительству РФ с просьбой предоставить налоговые льготы для выплаты компенсаций пострадавшим продавцам.

Напомним, ранее сообщалось, что удары по Wildberries уже выбили около 8% логистических мощностей компании, после чего атаки на складскую инфраструктуру врага продолжились.