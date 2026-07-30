Украинцы за границей могут получить электронную карточку налогоплательщика с QR-кодом

С 30 июля граждане Украины, находящиеся за границей, могут зарегистрироваться в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков (ДРФЛ) и получить электронную карточку налогоплательщика с QR-кодом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

На данном этапе сервис покрывает именно регистрацию в ДРФЛ по форме №1ДР. Следующим шагом станет запуск онлайн-услуги по внесению изменений в реестр по форме №5ДР.

"Первый этап – оформление налогового номера для детей крайне популярен. За два месяца через е-Консул мы получили более 2,1 тыс. заявлений от родителей и оформили 1 772 электронных карточки для детей за границей", – отметила глава ГНС Леся Карнаух.

Способы подачи заявления

Подать заявление на получение услуги можно двумя путями:

Самостоятельно онлайн через электронный кабинет в системе "Консул". Для этого нужно авторизироваться с помощью "Дія. Подпись", КЭП или BankID , заполнить форму и добавить скан-копии документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего место жительства или пребывания. Лично или через уполномоченный представитель в посольстве или консульстве Украины. При подаче бумажного заявления необходимо присутствие заявителя или его представителя для идентификации личности и предоставления оригиналов документов.

Стоимость и сроки получения

За автоматизированную обработку данных при приеме бумажного заявления в дипломатическом учреждении взимается консульский сбор в размере $40 или €37.

После обработки заявления ГНС формирует электронную карточку налогоплательщика с защищенным QR -кодом и посылает ее заявителю через систему "е-Консул" в течение нескольких дней.

Напомним, в мае в Украине в приложении "Действие" запустили возможность оформления е-карты налогоплательщика онлайн - как для взрослых, так и для детей.