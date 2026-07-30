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Украинцы за границей могут получить электронную карточку налогоплательщика с QR-кодом
С 30 июля граждане Украины, находящиеся за границей, могут зарегистрироваться в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков (ДРФЛ) и получить электронную карточку налогоплательщика с QR-кодом.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
На данном этапе сервис покрывает именно регистрацию в ДРФЛ по форме №1ДР. Следующим шагом станет запуск онлайн-услуги по внесению изменений в реестр по форме №5ДР.
"Первый этап – оформление налогового номера для детей крайне популярен. За два месяца через е-Консул мы получили более 2,1 тыс. заявлений от родителей и оформили 1 772 электронных карточки для детей за границей", – отметила глава ГНС Леся Карнаух.
Способы подачи заявления
Подать заявление на получение услуги можно двумя путями:
- Самостоятельно онлайн через электронный кабинет в системе "Консул". Для этого нужно авторизироваться с помощью "Дія. Подпись", КЭП или BankID , заполнить форму и добавить скан-копии документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего место жительства или пребывания.
- Лично или через уполномоченный представитель в посольстве или консульстве Украины. При подаче бумажного заявления необходимо присутствие заявителя или его представителя для идентификации личности и предоставления оригиналов документов.
Стоимость и сроки получения
За автоматизированную обработку данных при приеме бумажного заявления в дипломатическом учреждении взимается консульский сбор в размере $40 или €37.
После обработки заявления ГНС формирует электронную карточку налогоплательщика с защищенным QR -кодом и посылает ее заявителю через систему "е-Консул" в течение нескольких дней.
Напомним, в мае в Украине в приложении "Действие" запустили возможность оформления е-карты налогоплательщика онлайн - как для взрослых, так и для детей.