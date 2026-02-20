Запланована подія 2

ГНС модернизирует Электронный кабинет плательщика: налоговая обещает сделать сервис "человечным"

Государственная налоговая служба Украины начинает масштабное обновление Электронного кабинета плательщика. Главная цель – превратить сложный и устаревший интерфейс в современный и удобный инструмент для бизнеса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и. о. главы ДПС Леся Карнаух.

Во время встречи с предпринимателями Винницкой области глава ГНС признала, что нынешняя версия Электронного кабинета вызывает много нареканий со стороны пользователей.

Налогоплательщики годами жаловались на неудобство и чрезмерную сложность системы.

"Его модернизация назрела давно. Сделать кабинет максимально удобным, как говорится, человечным – приоритет на этот год для нашей команды", – подчеркнула Карнаух.

Руководитель службы отметила, что цифровая трансформация должна стать реальным действием, а не просто декларацией на бумаге, и призвала плательщиков высказывать свои предложения по изменениям в Электронном кабинете.

ГНС уже ищет необходимые ресурсы для реализации проекта.

Напомним, в январе 2026 года в общий фонд госбюджета поступило 79,4 млрд грн (91,8% плана) налогов и сборов, контролируемых Государственной налоговой службой Украины. Начало нового года оказалось крайне непростым из-за отсутствия света, тепла и постоянных обстрелов врага.

Автор:
Татьяна Бессараб