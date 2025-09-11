Электронный кабинет, блокировка налоговых и проверки бизнеса: Карнаух рассказала о работе ГНС

Государственная налоговая служба (ГНС) работает над усовершенствованием своих цифровых сервисов, в частности Электронного кабинета налогоплательщика. Служба сократила проверки бизнеса и снизила количество заблокированных налоговых накладных.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказала исполняющая обязанности главы ГНСУ Леся Карнаух во время встречи с бизнесом на Волыни.

Электронный кабинет налогоплательщика

По ее словам, налоговая служба учитывает замечания предпринимателей о сложном интерфейсе и функционале кабинета.

"Электронный кабинет – полезный инструмент. Но замечаний к его функционалу со стороны налогоплательщиков немало. Он не всегда отвечает ожиданиям, и об этом говорят пользователи. Усложненный интерфейс и некоторые функции нуждаются в доработке", - отметила Карнаух.

Мораторий на проверки бизнеса

Во время встречи также обсудили вопросы моратория на проверки. Глава ГНСУ отметила, что сейчас проверяют только тех субъектов, которые имеют высокие риски, а добросовестному бизнесу бояться нечего. В августе уже на треть сократили количество фактических проверок по сравнению с июлем.

Карнаух призвала предпринимателей активнее пользоваться услугами Офисов налоговых консультантов, в настоящее время их уже 20 в разных регионах Украины.

Блокировка налоговых накладных

Еще один важный вопрос, обсужденный на встрече – блокирование налоговых накладных.

"С начала года мы ввели действенные механизмы, которые уже позволили вдвое снизить количество заблокированных налоговых накладных, а также вдвое сократить количество предприятий, отнесенных к категории рисковых", - напомнила глава ГНСУ.

Борьба с "черным зерном"

Значительное количество аграриев подняли вопросы обеспечения надлежащего использования земли и справедливого ведения бизнеса в этой сфере. В частности, чтобы сделать невозможными схемы так называемого выращивания "черного зерна" на неучтенных землях и соответственно начисление справедливых налогов тем, кто использует землю и легально выращивает сельскохозяйственную продукцию. ГНС в тесном сотрудничестве с территориальными общинами и региональными властями работает над этим вопросом.

Ранее сообщалось, что налоговая внедряет риск-ориентировочный подход во всех сферах налогового контроля и работает над усовершенствованием аналитических подходов для формирования плана проверок и отбора плательщиков к нему.