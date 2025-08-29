- Категория
Е-сервисы, ИИ и евроинтеграция: в ГПС рассказали о первых успехах совместного проекта с Эстонией
Государственная налоговая служба (ГНС) Украины активно сотрудничает с Эстонским налоговым и таможенным комитетом в рамках совместного проекта "Поддержка цифровизации налогового администрирования ГНС". Целью сотрудничества является цифровизация налогового администрирования, внедрение новых е-сервисов и интеграция в европейские информационные системы.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ГНСУ.
Руководители ведомств Леся Карнаух и Райго Ууккиви обсудили первые успехи проекта.
"Современные е-сервисы и привлечение искусственного интеллекта, а также повышение добровольной уплаты налогов и интеграция в европейские информационные системы. Все это – шаги развития ГНС, которые мы внедряем при содействии наших эстонских коллег", – рассказала исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух.
Пока удалось достичь следующих изменений:
- Электронные сервисы: 97,5% налогоплательщиков уже пользуются электронными услугами ГНС. Планируется расширение функционала, включая Е-аудит, Е-акциз, Е-долг и другие;
- Искусственный интеллект: ГНС изучает опыт Эстонии по внедрению ИИ для создания виртуального помощника, который улучшит качество консультаций для налогоплательщиков.
- Евроинтеграция: Эстонские партнеры помогают гармонизировать информационные системы ГНС с европейскими стандартами (VIES, OSS, CESOP).
- Комплайенс-модель: украинские специалисты будут изучать эстонские инструменты стимулирования добровольной уплаты налогов.
Это сотрудничество является важным шагом на пути модернизации и повышения эффективности украинской налоговой системы.
Ранее сообщалось о том, что специалисты Государственной налоговой службы и эксперты Офиса технической помощи Департамента казначейства США (ОТД) работают над качественной налоговой трансформацией .