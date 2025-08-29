Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,26

--0,06

EUR

48,13

+0,25

Наличный курс:

USD

41,38

41,30

EUR

48,40

48,21

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Е-сервисы, ИИ и евроинтеграция: в ГПС рассказали о первых успехах совместного проекта с Эстонией

Леся Карнаух, Райго Уукківі, представители Украины и Эстонии.
Леся Карнаух и Райго Уукківі обсудили первые успехи цифровизации налоговой. / Государственная налоговая служба Украины

Государственная налоговая служба (ГНС) Украины активно сотрудничает с Эстонским налоговым и таможенным комитетом в рамках совместного проекта "Поддержка цифровизации налогового администрирования ГНС". Целью сотрудничества является цифровизация налогового администрирования, внедрение новых е-сервисов и интеграция в европейские информационные системы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ГНСУ.

Руководители ведомств Леся Карнаух и Райго Ууккиви обсудили первые успехи проекта.

"Современные е-сервисы и привлечение искусственного интеллекта, а также повышение добровольной уплаты налогов и интеграция в европейские информационные системы. Все это – шаги развития ГНС, которые мы внедряем при содействии наших эстонских коллег", – рассказала исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух.

Пока удалось достичь следующих изменений:

  • Электронные сервисы: 97,5% налогоплательщиков уже пользуются электронными услугами ГНС. Планируется расширение функционала, включая Е-аудит, Е-акциз, Е-долг и другие;
  • Искусственный интеллект: ГНС изучает опыт Эстонии по внедрению ИИ для создания виртуального помощника, который улучшит качество консультаций для налогоплательщиков.
  • Евроинтеграция: Эстонские партнеры помогают гармонизировать информационные системы ГНС с европейскими стандартами (VIES, OSS, CESOP).
  • Комплайенс-модель: украинские специалисты будут изучать эстонские инструменты стимулирования добровольной уплаты налогов.

Это сотрудничество является важным шагом на пути модернизации и повышения эффективности украинской налоговой системы.

Ранее сообщалось о том, что специалисты Государственной налоговой службы и эксперты Офиса технической помощи Департамента казначейства США (ОТД) работают над качественной налоговой трансформацией .

Автор:
Татьяна Ковальчук