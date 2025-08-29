Е-сервисы, ИИ и евроинтеграция: в ГПС рассказали о первых успехах совместного проекта с Эстонией

Государственная налоговая служба (ГНС) Украины активно сотрудничает с Эстонским налоговым и таможенным комитетом в рамках совместного проекта "Поддержка цифровизации налогового администрирования ГНС". Целью сотрудничества является цифровизация налогового администрирования, внедрение новых е-сервисов и интеграция в европейские информационные системы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ГНСУ.

Руководители ведомств Леся Карнаух и Райго Ууккиви обсудили первые успехи проекта.

"Современные е-сервисы и привлечение искусственного интеллекта, а также повышение добровольной уплаты налогов и интеграция в европейские информационные системы. Все это – шаги развития ГНС, которые мы внедряем при содействии наших эстонских коллег", – рассказала исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух.

Пока удалось достичь следующих изменений:

Электронные сервисы: 97,5% налогоплательщиков уже пользуются электронными услугами ГНС. Планируется расширение функционала, включая Е-аудит, Е-акциз, Е-долг и другие;

97,5% налогоплательщиков уже пользуются электронными услугами ГНС. Планируется расширение функционала, включая Е-аудит, Е-акциз, Е-долг и другие; Искусственный интеллект: ГНС изучает опыт Эстонии по внедрению ИИ для создания виртуального помощника, который улучшит качество консультаций для налогоплательщиков.

ГНС изучает опыт Эстонии по внедрению ИИ для создания виртуального помощника, который улучшит качество консультаций для налогоплательщиков. Евроинтеграция: Эстонские партнеры помогают гармонизировать информационные системы ГНС с европейскими стандартами (VIES, OSS, CESOP).

Эстонские партнеры помогают гармонизировать информационные системы ГНС с европейскими стандартами (VIES, OSS, CESOP). Комплайенс-модель: украинские специалисты будут изучать эстонские инструменты стимулирования добровольной уплаты налогов.

Это сотрудничество является важным шагом на пути модернизации и повышения эффективности украинской налоговой системы.

