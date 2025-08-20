Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,36

+0,10

EUR

48,32

+0,15

Наличный курс:

USD

41,45

41,37

EUR

48,45

48,26

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина и США работают над качественной трансформацией налоговой: что уже сделано

НДС, ГНС, подъемник
Команда ГНС совместно с экспертами ОТД продолжает работать над качественной трансформацией налоговой / Freepik

Специалисты Государственной налоговой службы и эксперты Офиса технической помощи Департамента казначейства США работают над качественной трансформацией налоговой.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНС.

Как отметила и. о. главы ГНС Леся Карнаух, опыт сотрудничества с командой ОТД, полученные рекомендации и консультативная поддержка помогают ГНС успешно добиваться определенных целей на пути модернизации и трансформации.

Отмечается, что во время онлайн-встречи стороны проанализировали выполнение компонентов проекта в соответствии с определенными уровнями зрелости модели способностей процесса (PCMM).

В частности, эксперты ОТД отметили, что несмотря на продолжающуюся войну, достигнуты значительные результаты и существенный рост зрелости процессов во всех восьми ключевых компонентах:

  • общий аудит;
  • международный аудит (международное налогообложение);
  • управление налоговым долгом;
  • обслуживание налогоплательщиков;
  • организационное усиление/стратегическое планирование/реформы;
  • противодействие коррупции;
  • модернизация технологий;
  • исследование комплаенса/комплаенса в управлении рисками.

Также были определены ключевые составляющие нового проекта сотрудничества, который продлится в течение 2025-2027 годов, сферы, в которых ГНС будет предоставляться экспертная помощь ОТД.

В ГНС подчеркнули, что заинтересованы в лучших мировых практиках мобилизации доходов для обеспечения экономической стабильности и развития, в частности, консультативной и сервисной составляющей службы, международного аудита, введения Е-аудита, СRM, усовершенствовании налогового администрирования и т.п.

Добавим, по данным ГНС, более трети всех налоговых поступлений в первом полугодии обеспечили перерабатывающая промышленность и торговля.

Автор:
Светлана Манько