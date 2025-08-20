Украина и США работают над качественной трансформацией налоговой: что уже сделано

Специалисты Государственной налоговой службы и эксперты Офиса технической помощи Департамента казначейства США работают над качественной трансформацией налоговой.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНС.

Как отметила и. о. главы ГНС Леся Карнаух, опыт сотрудничества с командой ОТД, полученные рекомендации и консультативная поддержка помогают ГНС успешно добиваться определенных целей на пути модернизации и трансформации.

Отмечается, что во время онлайн-встречи стороны проанализировали выполнение компонентов проекта в соответствии с определенными уровнями зрелости модели способностей процесса (PCMM).

В частности, эксперты ОТД отметили, что несмотря на продолжающуюся войну, достигнуты значительные результаты и существенный рост зрелости процессов во всех восьми ключевых компонентах:

общий аудит;

международный аудит (международное налогообложение);

управление налоговым долгом;

обслуживание налогоплательщиков;

организационное усиление/стратегическое планирование/реформы;

противодействие коррупции;

модернизация технологий;

исследование комплаенса/комплаенса в управлении рисками.

Также были определены ключевые составляющие нового проекта сотрудничества, который продлится в течение 2025-2027 годов, сферы, в которых ГНС будет предоставляться экспертная помощь ОТД.

В ГНС подчеркнули, что заинтересованы в лучших мировых практиках мобилизации доходов для обеспечения экономической стабильности и развития, в частности, консультативной и сервисной составляющей службы, международного аудита, введения Е-аудита, СRM, усовершенствовании налогового администрирования и т.п.

Добавим, по данным ГНС, более трети всех налоговых поступлений в первом полугодии обеспечили перерабатывающая промышленность и торговля.