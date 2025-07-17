Более трети всех налоговых поступлений обеспечили две отрасли экономики: кто среди лидеров

По данным Государственной налоговой службы, более трети всех налоговых поступлений в первом полугодии обеспечили перерабатывающая промышленность и торговля.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.

Она отметила, что Топ 4 налогоплательщиков по отраслям в январе – июне 2025 года выглядит следующим образом:

перерабатывающая промышленность – 16,9 %,

оптовая и розничная торговля – 16,5%,

государственное управление и оборона – 11,7%,

финансовая и страховая деятельность – 11,5%.

"Перерабатывающая промышленность и торговля не только лидеры среди отраслей по уплате налогов. Они также демонстрируют и динамичный рост по сравнению с 2024 годом", – добавила Карнаух.

Динамика по отраслям выглядит следующим образом:

перерабатывающая промышленность: +36,4% (+46,8 млрд грн),

торговля и ремонт транспорта: +30,6% (+40 млрд грн),

государственное управление и оборона: +30,3% (+28,2 млрд грн),

энергетика (электроэнергия, газ и т.д.): +36,5% (+17,2 млрд грн).

"Несмотря на вызовы, вызванные российской агрессией, экономика адаптируется и поддерживает государство. За этими цифрами стоят конкретные вещи - поддержка военных, реализация социальных программ, финансовая основа для выживания страны", - подчеркнула Карнаух.

Напомним, 4,6 млн грн наличных отразили в майских выручках через регистраторы расчетных операций (РРО) субъекты розничной торговли, получившие превентивные сообщения от ГНС.