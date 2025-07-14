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В первом полугодии уплата НДФЛ выросла на 21,2%: поступления превысили 292 млрд грн

гривны
Налогоплательщики уплатили 292,3 млрд гривен НДФЛ. / Depositphotos

Поступления по уплате налога на доходы фических лиц (НДФЛ) в первом полугодии увеличились на 21,2% по сравнению с показателем прошлого года. В общей сложности налогоплательщики уплатили 292,3 млрд гривен. Эта сумма на 51,2 млрд. грн. превышает прошлогоднюю.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию и.о. главы Государственной налоговой службы Лес и Карнаух.

По ее словам, в течение нескольких месяцев лидерами по оплате остаются:

  • Киев – 68,2 млрд грн;
  • Днепропетровская область - 28,9 млрд грн;
  • Львовская область - 19,8 млрд грн;
  • Киевская область – 17,5 млрд грн.

Как пояснила Карнаух, наибольший рост НДФЛ в крупных регионах и городах вполне логично связан с ростом значительного спроса на услуги. Кроме того, здесь более высокие зарплаты и объем официального трудоустройства.

"В то же время продолжаем системную работу с налогоплательщиками по выводу деятельности из "тени". Чтобы было больше мотивации работать цивилизованно, по единым правилам и подходам. Повышаем и эффективность администрирования налогов", - сказала и.о. председателя ГНС.

Напомним, ГНС за 5 месяцев текущего года превысила плановые показатели по поступлению в госбюджет налога на добавленную стоимость. В январе – мае поступления перевыполнены на 9,5%. Всего после бюджетного возмещения поступило 134,4 млрд грн НДС, что на 11,7 млрд грн больше плана. В целом ГНС выполняет план по НДС на 109,5%.

Автор:
Татьяна Ковальчук