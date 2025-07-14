У першому півріччі сплата ПДФО зросла на 21,2%: надходження перевищили 292 млрд грн

Надходження зі сплати податку на доходи фічичних осіб (ПДФО) у першому півріччі збільшилися на 21,2 % порівняно з минулорічним показником. Загалом платники податків сплатили 292,3 млрд гривень. Ця сума на 51,2 млрд грн перевищує торішню.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію в.о. голови Державної податкової служби Лесі Карнаух.

За її словами, впродовж кількох місяців лідерами за сплатою залишаються:

Київ – 68,2 млрд грн ;

Дніпропетровська область – 28,9 млрд грн ;

Львівська область – 19,8 млрд грн ;

Київська область – 17,5 млрд грн.

Як пояснила Карнаух, найбільше зростання ПДФО у великих регіонах та містах цілком логічно повʼязане зі зростанням значного попиту на послуги. Крім того, тут вищі зарплати та обсяг офіційного працевлаштування.

"Водночас продовжуємо системну роботу з платниками податків щодо виведення діяльності з "тіні". Щоб було більше мотивації працювати цивілізовано, за єдиними правилами та підходами. Підвищуємо і ефективність адміністрування податків", – сказала в.о. голови ДПС.

Нагадаємо, ДПС за 5 місяців поточного року перевищила планові показники з надходження до держбюджету податку на додану вартість. У січні – травні надходження перевиконані на 9,5 %. Загалом після бюджетного відшкодування надійшло 134,4 млрд грн ПДВ, що на 11,7 млрд грн більше за план. Загалом ДПС виконує план з ПДВ на 109,5 %.