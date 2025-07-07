Податкова видала понад пів мільйона безкоштовних ключів за півроку

Протягом першого півріччя 2025 року послугами Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ДПС України скористалися майже 184,4 тисячі платників податків. За цей період вони безкоштовно отримали близько 541,6 тисячі кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані податкової служби.

Як зазначено в повідомленні, більшість користувачів – це фізичні особи. Понад 104,4 тис. громадян отримали 213,5 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

Понад 79,9 тис. юридичних осіб отримали 328,1 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів для ведення звітності, укладання угод та інших операцій.

Електронним сервісом повторного формування сертифікатів за електронним запитом скористалися 78 тис. платників.

За електронними запитами сформовано понад 278,8 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, з яких 37,9 тис. – печатки для програмних РРО.

Загалом з моменту запуску сервісу ДПС видано 15 млн сертифікатів.

Що потрібно для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг:

1. Ознайомитися з правилами та умовами надання послуг на вебсайті https://ca.tax.gov.ua у розділі "Отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг".

https://ca.tax.gov.ua у розділі "Отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг". 2. Підготувати необхідні реєстраційні документи (список є на вебсайті).

3. Прийти до пункту реєстрації з оригіналами документів (адреси вказані в розділі "Контакти" на вебсайті). Якщо у вас є паспорт у "Дії" (версія 2.0+), можна пройти ідентифікацію через смартфон за допомогою функції "Шеринг".

4. Взяти з собою носій інформації для збереження особистого ключа (захищений носій ключової інформації, з’ємний флеш-носій тощо).

Нагадаємо, за перші чотири місяці 2025 року послугами Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ДПС скористалася понад 141 тис. платників податків, які отримали понад 401,3 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.