Податкова видала понад 400 тисяч безкоштовних електронних ключів з початку року

За перші чотири місяці 2025 року послугами Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ДПС скористалася понад 141 тисяча платників податків, які отримали понад 401,3 тисячі кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Зазначається, що більшість користувачів послуги – фізичні особи. Майже 58% від загальної кількості, а саме понад 81,4 тисячі громадян, отримали 165,8 тисячі кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

Майже 59,6 тисячі юридичних осіб отримали 235,5 тисячі кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів для ведення звітності, укладання угод та інших операцій.

Державна податкова служба нагадує, що зекономити час та самостійно оновити сертифікат всього за 2-3 хвилини можна за допомогою Електронного сервісу повторного формування сертифікатів за електронним запитом.

За перші чотири місяці 2025 року цією послугою скористалися 58,4 тисячі користувачів, для яких було сформовано майже 201,4 тисячі КЕП, включаючи 26,3 тисячі печаток для програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Загалом, з моменту запуску сервісу КНЕДП ДПС видав вже 14,9 мільйона сертифікатів.

Що потрібно для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг:

1. Ознайомитися з правилами та умовами надання послуг на вебсайті https://ca.tax.gov.ua у розділі "Отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг".

https://ca.tax.gov.ua у розділі "Отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг". 2. Підготувати необхідні реєстраційні документи (список є на вебсайті).

3. Прийти до пункту реєстрації з оригіналами документів (адреси вказані в розділі "Контакти" на вебсайті). Якщо у вас є паспорт у "Дії" (версія 2.0+), можна пройти ідентифікацію через смартфон за допомогою функції "Шеринг".

4. Взяти з собою носій інформації для збереження особистого ключа (захищений носій ключової інформації, з’ємний флеш-носій тощо).

Податкова служба закликає платників податків активно використовувати можливості електронних довірчих послуг для зручного та безпечного ведення бізнесу.

Також у 2025 році ДПС надала платникам 239 тисяч електронних довідок про стан їхніх розрахунків з бюджетом на їхні запити.