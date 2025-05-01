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Електронний кабінет у дії: платники податків отримали майже 240 тисяч витягів про стан розрахунків
У 2025 році Державна податкова служба (ДПС) надала платникам 239 тисяч електронних довідок про стан їхніх розрахунків з бюджетом на їхні запити.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
Вказується, що платники податків можуть звірити розрахунки та отримати підтверджуючі документи онлайн через Електронний кабінет, без необхідності візиту до податкової.
У меню "Стан розрахунків з бюджетом" платники мають доступ до особових рахунків зі сплати податків, зборів та інших платежів. Також доступна функція здійснення сплати податків, зборів, платежів та єдиного внеску через будь-яку із запропонованих платіжних систем та/або методів сплати.
Витяг про стан розрахунків можна:
- сформувати за кожний рік окремо (починаючи з 2013 року) та в розрізі податків та зборів;
- отримати з накладанням кваліфікованого електронного підпису посадової особи контролюючого органу;
- сформувати з розрахунком пені на день подання запиту.
Запит для проведення звірки надсилається до контролюючого органу за місцем реєстрації, а інформація формується за всіма регіонами (територіальними громадами, до яких сплачуються податки, збори та платежі).
Яку інформацію надає мобільний додаток "Моя податкова":
- про стан розрахунків з бюджетом у розділі "Послуги";
- про наявність/відсутність податкового боргу у розділі "Мої дані".
Нагадаємо, з початку 2025 року 295 тисяч громадян подали заяви для внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ДРФО). Найчастіше українці оновлювали адресу проживання.