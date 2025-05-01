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Електронний кабінет у дії: платники податків отримали майже 240 тисяч витягів про стан розрахунків

податки
Платники податків можуть звірити розрахунки / Depositphotos

У 2025 році Державна податкова служба (ДПС) надала платникам 239 тисяч електронних довідок про стан їхніх розрахунків з бюджетом на їхні запити.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Вказується, що платники податків можуть звірити розрахунки та отримати підтверджуючі документи онлайн через Електронний кабінет, без необхідності візиту до податкової.

У меню "Стан розрахунків з бюджетом" платники мають доступ до особових рахунків зі сплати податків, зборів та інших платежів. Також доступна функція здійснення сплати податків, зборів, платежів та єдиного внеску через будь-яку із запропонованих платіжних систем та/або методів сплати.

Витяг про стан розрахунків можна:

  • сформувати за кожний рік окремо (починаючи з 2013 року) та в розрізі податків та зборів;
  • отримати з накладанням кваліфікованого електронного підпису посадової особи контролюючого органу;
  • сформувати з розрахунком пені на день подання запиту.

Запит для проведення звірки надсилається до контролюючого органу за місцем реєстрації, а інформація формується за всіма регіонами (територіальними громадами, до яких сплачуються податки, збори та платежі).

Яку інформацію надає мобільний додаток "Моя податкова": 

  • про стан розрахунків з бюджетом у розділі "Послуги";
  • про наявність/відсутність податкового боргу у розділі "Мої дані".

Нагадаємо, з початку 2025 року 295 тисяч громадян подали заяви для внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ДРФО). Найчастіше українці оновлювали адресу проживання.

Автор:
Тетяна Бесараб