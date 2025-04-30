У "Дії" знову доступна подача податкової декларації

У застосунку "Дія" знову доступна послуга подання податкових декларацій — тепер із оновленою формою.

Про це інформує пресслужба сервісу.

Відновлення послуги

Послуга подання декларацій знову доступна в застосунку "Дія" — тепер користувачі можуть швидко й зручно подати документи, включно з інформацією про сплату військового збору.

Нагадаємо, з 1 квітня на порталі державних послуг тимчасово була призупинена можливість подання податкових декларацій. Перерву викликало оновлення форм звітності для фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Відтепер ФОП в Україні вперше звітують за новою формою податкової декларації, яка включає розрахунок сплати військового збору. Нові правила подання звітності набрали чинності з 1 квітня.

Що таке податкова декларація

Податкова декларація — це документ, який платник податків (у тому числі відокремлений підрозділ) подає до контролюючих органів у визначені законом строки. У декларації зазначаються нараховані та/або сплачені податки, обсяги операцій або доходи. Вона також може містити інформацію про доходи, які звільняються від оподаткування, або про суми податків, нарахованих чи сплачених на користь фізичних осіб, а також єдиного соціального внеску.

Хто повинен подавати податкову декларацію:

фізичні особи, які отримують доходи від підприємницької діяльності (крім тих, хто працює на спрощеній системі оподаткування);

особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність;

іноземці, які за підсумками року стали резидентами України — вони мають задекларувати як доходи з України, так і з-за кордону;

громадяни України, які виїжджають на постійне проживання за кордон — не пізніше ніж за 60 днів до від’їзду.

Що відбувається після подання декларації? Контролюючий орган має протягом 30 календарних днів перевірити правильність податкових зобов’язань і факт сплати податку. Після цього платник отримує довідку про відсутність заборгованості.