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У "Дії" знову доступна подача податкової декларації
У застосунку "Дія" знову доступна послуга подання податкових декларацій — тепер із оновленою формою.
Про це інформує пресслужба сервісу.
Відновлення послуги
Послуга подання декларацій знову доступна в застосунку "Дія" — тепер користувачі можуть швидко й зручно подати документи, включно з інформацією про сплату військового збору.
Нагадаємо, з 1 квітня на порталі державних послуг тимчасово була призупинена можливість подання податкових декларацій. Перерву викликало оновлення форм звітності для фізичних осіб-підприємців (ФОП).
Відтепер ФОП в Україні вперше звітують за новою формою податкової декларації, яка включає розрахунок сплати військового збору. Нові правила подання звітності набрали чинності з 1 квітня.
Що таке податкова декларація
Податкова декларація — це документ, який платник податків (у тому числі відокремлений підрозділ) подає до контролюючих органів у визначені законом строки. У декларації зазначаються нараховані та/або сплачені податки, обсяги операцій або доходи. Вона також може містити інформацію про доходи, які звільняються від оподаткування, або про суми податків, нарахованих чи сплачених на користь фізичних осіб, а також єдиного соціального внеску.
Хто повинен подавати податкову декларацію:
- фізичні особи, які отримують доходи від підприємницької діяльності (крім тих, хто працює на спрощеній системі оподаткування);
- особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність;
- іноземці, які за підсумками року стали резидентами України — вони мають задекларувати як доходи з України, так і з-за кордону;
- громадяни України, які виїжджають на постійне проживання за кордон — не пізніше ніж за 60 днів до від’їзду.
Що відбувається після подання декларації? Контролюючий орган має протягом 30 календарних днів перевірити правильність податкових зобов’язань і факт сплати податку. Після цього платник отримує довідку про відсутність заборгованості.