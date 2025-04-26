"Дія", "Нова пошта" та платіжні термінали: в Україні стався масштабний збій

Зранку суботи, 26 квітня, в Україні стався масштабний збій, що заблокував роботу низки важливих сервісів. Серед них – платіжні термінали в магазинах, державний застосунок "Дія" та сайт поштового оператора "Нова пошта".

Про це повідомляють користувачі у соцмережах та КМДА.

Також відомо, що неможливо розрахуватися в метро. До того ж не працюють Apple Pay та Google Pay.

Користувачі стикаються з труднощами при спробі скористатися "Дією". Замість головного екрана вони бачать сповіщення: "На жаль, сталася помилка".

У КМДА повідомили, що через технічний збій в Ощадбанку тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро. Фахівці банку працюють над усуненням несправності.

Як можна сплатити за проїзд:

транспортною картою;

QR-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий";

паперовим QR-квитком.

В адміністрації попередили, що про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою повідомлять додатково.

Що говорять про збій

Оновлено о 10:15. У "Дії" зазначають, що збій у роботі мобільних застосунків стався через технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних. "Щоб подібні ситуації не впливали на доступність послуг, ми завчасно вибудували взаємодію з кількома дата-центрами. Зараз команда оперативно відновлює роботу сервісів. Вже зовсім скоро ваші документи та послуги знову будуть під рукою", – йдеться у повідомленні.

Голова правління Ощадбанку Сергій Наумов пише, що через збій наразі не працюють деякі сервіси Ощаду. "Ці проблеми стосуються не лише нашого банку, але й багатьох інших надавачів діджитальних послуг. Відповідні служби роблять все можливе для того, щоб оперативно відновити роботу сервісів. Вибачаємося за тимчасові незручності!" – додав він.

Водночас cпівзасновник monobank Олег Гороховський повідомив, що цей банк "не зачепило", і додав, що їхні спеціалісти готові надати будь-яку технічну та методичну допомогу. "Серверні потужності "Монобанку" зарезервовані тричі: Київ, Варшава, Amazon. Взагалі я думаю, що після всіх цих "присідань" українська ІТ-інфраструктура стане найнадійнішою у світі – незабаром, мабуть, навіть салони краси матимуть зарезервовані ІТ-потужності, щоб це не означало... Хакерська атака не підтверджується", – написав він в соцмережах.

Пресслужба "Нової пошти" повідомила, що її сервіси тимчасово не працюють у звʼязку з технічними складнощами на стороні підрядника. "Акцентуємо увагу, що це не хакерська атака. Станом на 9:00 проблема усувається. Ми очікуємо відновлення роботи всіх сервісів орієнтовно до 10:00. Про оновлення будемо сповіщати додатково", – зазначають в компанії.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації, голова підкомітету цифрової інфраструктури, електронних комунікацій та смарт-інфраструктури Олександ Федієнко пише, що "паперові документи вам сьогодні не завадять". "Судячи з того що я бачу, не працює дуже великий інфраструктурний обʼєкт, який явно обслуговував, фінансові установи, поштового перевізника, і так далі… Протягом години все повинно запрацювати, так обіцяють. Не кібернетична атака, технічний збій. Людський фактор", – додав він.

Оновлено о 10:30. В Мінʼюсті зазначили, що на стороні державного підприємства "Національні інформаційні системи" жодних збоїв немає, реєстри функціонують стабільно.

"Нова пошта" о 10:28 повідомила про відновлення роботи своїх сервісів.

Технічний збій стався через проблеми із живленням у хмарного провайдера De Novo, на якому хостяться зазначені сервіси. Вони виникли під час заміни джерел безперебійного живлення, розповів CMO De Novo Дмитро Бахмацький в коментарі ЕП. За його словами, виникла нештатна ситуація – один із магістральних автоматів аварійно тимчасово припинив подачу енергії на частину систем розподілу живлення, внаслідок чого зник доступ до хмарної інфраструктури. Більшу частину сервісів вже відновлено, робота дата-центру стабілізується.

Оновлено об 11:50. Сергій Наумов повідомив, що проблему у зовнішньому дата-центрі врегульовано – всі сервіси Ощадбанку працюють у штатному режимі.