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"Дія", "Нова пошта" та платіжні термінали: в Україні стався масштабний збій

масштабний збій
В Україні фіксують масштабний збій

Зранку суботи, 26 квітня, в Україні стався масштабний  збій, що заблокував роботу низки важливих сервісів. Серед них – платіжні термінали в магазинах, державний застосунок "Дія" та сайт поштового оператора "Нова пошта".

Про це повідомляють користувачі у соцмережах та КМДА.

Також відомо, що неможливо розрахуватися в метро. До того ж не працюють Apple Pay та Google Pay.

Користувачі стикаються з труднощами при спробі скористатися "Дією". Замість головного екрана вони бачать сповіщення: "На жаль, сталася помилка".

Фото 2 — "Дія", "Нова пошта" та платіжні термінали: в Україні стався масштабний збій

У КМДА повідомили, що через технічний збій в Ощадбанку тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро. Фахівці банку працюють над усуненням несправності.

Як можна сплатити за проїзд:

  • транспортною картою;
  • QR-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий";
  • паперовим QR-квитком.

В адміністрації попередили, що про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою повідомлять додатково.

Що говорять про збій

Оновлено о 10:15. У "Дії" зазначають, що збій у роботі мобільних застосунків стався через технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних. "Щоб подібні ситуації не впливали на доступність послуг, ми завчасно вибудували взаємодію з кількома дата-центрами. Зараз команда оперативно відновлює роботу сервісів. Вже зовсім скоро ваші документи та послуги знову будуть під рукою", – йдеться у повідомленні.

Голова правління Ощадбанку Сергій Наумов пише, що через збій наразі не працюють деякі сервіси Ощаду. "Ці проблеми стосуються не лише нашого банку, але й багатьох інших надавачів діджитальних послуг. Відповідні служби роблять все можливе для того, щоб оперативно відновити роботу сервісів. Вибачаємося за тимчасові незручності!" – додав він.

Водночас cпівзасновник monobank Олег Гороховський повідомив, що цей банк "не зачепило", і додав, що їхні спеціалісти готові надати будь-яку технічну та методичну допомогу. "Серверні потужності "Монобанку" зарезервовані тричі: Київ, Варшава, Amazon. Взагалі я думаю, що після всіх цих "присідань" українська ІТ-інфраструктура стане найнадійнішою у світі – незабаром, мабуть, навіть салони краси матимуть зарезервовані ІТ-потужності, щоб це не означало... Хакерська атака не підтверджується", – написав він в соцмережах.

Пресслужба "Нової пошти" повідомила, що її сервіси тимчасово не працюють у звʼязку з технічними складнощами на стороні підрядника. "Акцентуємо увагу, що це не хакерська атака. Станом на 9:00 проблема усувається. Ми очікуємо відновлення роботи всіх сервісів орієнтовно до 10:00. Про оновлення будемо сповіщати додатково", – зазначають в компанії.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації, голова підкомітету цифрової інфраструктури, електронних комунікацій та смарт-інфраструктури Олександ Федієнко пише, що "паперові документи вам сьогодні не завадять". "Судячи з того що я бачу, не працює дуже великий інфраструктурний обʼєкт, який явно обслуговував, фінансові установи, поштового перевізника, і так далі… Протягом години все повинно запрацювати, так обіцяють. Не кібернетична атака, технічний збій. Людський фактор", – додав він.

Оновлено о 10:30. В  Мінʼюсті зазначили, що на стороні державного підприємства "Національні інформаційні системи" жодних збоїв немає, реєстри функціонують стабільно.

"Нова пошта" о 10:28 повідомила про відновлення роботи своїх сервісів.

Технічний збій стався через проблеми із живленням у хмарного провайдера De Novo, на якому хостяться зазначені сервіси. Вони виникли під час заміни джерел безперебійного живлення, розповів CMO De Novo Дмитро Бахмацький в коментарі ЕП. За його словами, виникла нештатна ситуація  один із магістральних автоматів аварійно тимчасово припинив подачу енергії на частину систем розподілу живлення, внаслідок чого зник доступ до хмарної інфраструктури. Більшу частину сервісів вже відновлено, робота дата-центру стабілізується.

Оновлено об 11:50. Сергій Наумов повідомив, що проблему у зовнішньому дата-центрі врегульовано – всі сервіси Ощадбанку працюють у штатному режимі.

Автор:
Тетяна Бесараб