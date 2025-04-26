"Дія", "Новая почта" и платежные терминалы: в Украине произошел масштабный сбой

Утром субботы, 26 апреля, в Украине произошел масштабный сбой, заблокировавший работу ряда важных сервисов. Среди них – платежные терминалы в магазинах, государственное приложение "Дія" и сайт почтового оператора "Новая почта".

Об этом сообщают пользователи в соцсетях и КГГА.

Также известно, что невозможно рассчитаться в метро. К тому же, не работают Apple Pay и Google Pay.

Пользователи сталкиваются с трудностями при попытке воспользоваться "Дією". Вместо главного экрана они видят уведомление: "К сожалению, произошла ошибка".

В КГГА сообщили, что из-за технического сбоя в Ощадбанке временно недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро. Специалисты банка работают над устранением неисправности.

Как можно оплатить проезд:

транспортной картой;

QR-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой";

бумажным QR-билетом.

В администрации предупредили, что о возобновлении возможности оплаты проезда по бесконтактной банковской карте сообщат дополнительно.

Что говорят о сбое

Обновлено в 10:15. В "Дії" отмечают, что сбой в работе мобильных приложений произошел из-за технических обновлений у одного из крупных центров обработки данных. "Чтобы подобные ситуации не влияли на доступность услуг, мы раньше времени выстроили взаимодействие с несколькими дата-центрами. Сейчас команда оперативно возобновляет работу сервисов. Уже совсем скоро ваши документы и услуги снова будут под рукой", – говорится в сообщении.

Председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов пишет, что из-за сбоя пока не работают некоторые сервисы Ощада. "Эти проблемы касаются не только нашего банка, но и многих других поставщиков диджитальных услуг. Соответствующие службы делают все возможное для того, чтобы оперативно возобновить работу сервисов. Извиняемся за временные неудобства!" – добавил он.

В то же время c полуучредитель monobank Олег Гороховский сообщил, что этот банк "не задел", и добавил, что их специалисты готовы предоставить любую техническую и методическую помощь. "Серверные мощности "Монобанка" зарезервированы трижды: Киев, Варшава, Amazon. Вообще я думаю, что после всех этих "приседаний" украинская ИТ-инфраструктура станет самой надежной в мире — вскоре, пожалуй, даже салоны красоты будут зарезервированы ИТ-мощности, чтобы он не означал" соцсетях.

Прессслужба "Новой почты" сообщила, что ее сервисы временно не работают в связи с техническими сложностями на стороне подрядчика. "Акцентируем внимание, что это не хакерская атака. По состоянию на 9:00 проблема устраняется. Мы ожидаем возобновления работы всех сервисов ориентировочно до 10:00. Об обновлениях будем извещать дополнительно", – отмечают в компании.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации, председатель подкомитета цифровой инфраструктуры, электронных коммуникаций и смарт-инфраструктуры Александр Федиенко пишет, что "бумажные документы вам сегодня не помешают". "Судя по тому, что я вижу, не работает очень крупный инфраструктурный объект, который явно обслуживал, финансовые учреждения, почтового перевозчика, и так далее… В течение часа все должно заработать, так обещают. Не кибернетическая атака, технический сбой. Человеческий фактор", – добавил он.

Обновлено в 10:30. В Минюсте отметили, что на стороне государственного предприятия "Национальные информационные системы" никаких сбоев нет, реестры функционируют стабильно.

"Новая почта" в 10:28 сообщила о возобновлении работы своих сервисов.

Технический сбой произошел из-за проблем с питанием у облачного провайдера De Novo, на котором хостятся указанные сервисы. Они возникли во время замены источников бесперебойного питания, рассказал CMO De Novo Дмитрий Бахмацкий в комментарии ЭП. По его словам, возникла нештатная ситуация - один из магистральных автоматов аварийно временно прекратил подачу энергии на часть систем распределения питания, в результате чего исчез доступ к облачной инфраструктуре. Большую часть сервисов уже восстановлено, работа дата-центра стабилизируется.

Обновлено в 11:50. Сергей Наумов сообщил, что проблема во внешнем дата-центре урегулирована – все сервисы Ощадбанка работают в штатном режиме.

Обновлено в 13:30. В КГГА сообщили, что оплата банковской картой на турникетах метро работает в обычном режиме.

Обновлено в 14:16. В "Дії" заявили об успешном возобновлении работы после технического обновления дата-центра. "Отныне все ваши документы и услуги снова доступны в приложении", – добавили в сервисе.