- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"Укрзализныця" из-за сбоя перешла на бумажные документы для грузовых перевозок: какой механизм работы
"Укрзализныця" активно работает над восстановлением грузовых сервисов после недавней кибератаки. Компания временно перешла на бумажный документооборот, о чем было сообщено клиентам.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
"Помимо пассажирских сервисов, наши IT-специалисты и партнеры работают над восстановлением грузовых сервисов. Сразу после кибератаки мы временно перешли на бумажный документооборот, о чем предупредили клиентов. Все работники железной дороги проинструктированы", — говорится в сообщении.
Как организовать грузовые перевозки
Оформление всех необходимых документов, связанных с грузоперевозками, таких как станционные отчеты, коммерческая и вагонная документация, а также различные формы учета, будет производиться на бумаге. В УЗ напомнили механизм работы по организации перевозок грузов и предоставлению услуг в бумажном формате.
Для отправки груза, пустых вагонов, контейнеров
- Отправитель должен сформировать в бумажном виде перевозочный документ и предоставить его в товарную контору на станции отправления (при отсутствии товарной конторы документы принимает начальник станции или исполняющий обязанности).
- На станциях есть пустые бланки железнодорожных накладных или в электронном виде образцы бланков, они предоставляются отправителям для заполнения.
Планирование перевозок
- внутреннее сочетание – по предъявлению;
- экспорт через порты – при наличии письма-согласования порта;
- экспорт через западные переходы – отправитель предоставляет письменный заказ в отдел нормирования Департамента технологий перевозок и коммерческой работы любым удобным способом. После согласования перевозки с перевозчиками ЕС работник отдела нормирования предоставляет информацию о согласовании в адрес назначенного ответственного работника регионального филиала;
- станция отправки осуществляет учет отгруженных грузов.
В компании добавили, что после возобновления грузовых услуг оформление документов будет производиться в электронном формате.
Масштабный сбой в работе "Укрзализныци"
Напомним, вечером 23 марта онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной тергетированной кибератаке. Восстановление всех систем длилось все прошедшие сутки и продолжается. На Центральном вокзале Киева, где работали всего 4 кассы по Украине и 2 международных, приходилось стоять в очереди по 40-50 мин.
24 марта на Центральном железнодорожном вокзале Киева удвоили количество открытых касс. Такое решение приняли на фоне технического сбоя, повлиявшего на онлайн-продажу билетов. Пассажирам советуют покупать билеты в обеденное время, когда нагрузка на кассы меньше.
25 марта в УЗ сообщили, что продажа билетов продолжится в кассах, однако в ближайшее время планируется запустить работу онлайн-сервисов .