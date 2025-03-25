"Укрзализныця" из-за сбоя перешла на бумажные документы для грузовых перевозок: какой механизм работы

"Укрзализныця" активно работает над восстановлением грузовых сервисов после недавней кибератаки. Компания временно перешла на бумажный документооборот, о чем было сообщено клиентам.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Помимо пассажирских сервисов, наши IT-специалисты и партнеры работают над восстановлением грузовых сервисов. Сразу после кибератаки мы временно перешли на бумажный документооборот, о чем предупредили клиентов. Все работники железной дороги проинструктированы", — говорится в сообщении.

Как организовать грузовые перевозки

Оформление всех необходимых документов, связанных с грузоперевозками, таких как станционные отчеты, коммерческая и вагонная документация, а также различные формы учета, будет производиться на бумаге. В УЗ напомнили механизм работы по организации перевозок грузов и предоставлению услуг в бумажном формате.

Для отправки груза, пустых вагонов, контейнеров

Отправитель должен сформировать в бумажном виде перевозочный документ и предоставить его в товарную контору на станции отправления (при отсутствии товарной конторы документы принимает начальник станции или исполняющий обязанности).

На станциях есть пустые бланки железнодорожных накладных или в электронном виде образцы бланков, они предоставляются отправителям для заполнения.

Планирование перевозок

⁠внутреннее сочетание – по предъявлению;

экспорт через порты – при наличии письма-согласования порта; ⁠

экспорт через западные переходы – отправитель предоставляет письменный заказ в отдел нормирования Департамента технологий перевозок и коммерческой работы любым удобным способом. После согласования перевозки с перевозчиками ЕС работник отдела нормирования предоставляет информацию о согласовании в адрес назначенного ответственного работника регионального филиала; ⁠

станция отправки осуществляет учет отгруженных грузов.

В компании добавили, что после возобновления грузовых услуг оформление документов будет производиться в электронном формате.

Масштабный сбой в работе "Укрзализныци"

Напомним, вечером 23 марта онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной тергетированной кибератаке. Восстановление всех систем длилось все прошедшие сутки и продолжается. На Центральном вокзале Киева, где работали всего 4 кассы по Украине и 2 международных, приходилось стоять в очереди по 40-50 мин.

24 марта на Центральном железнодорожном вокзале Киева удвоили количество открытых касс. Такое решение приняли на фоне технического сбоя, повлиявшего на онлайн-продажу билетов. Пассажирам советуют покупать билеты в обеденное время, когда нагрузка на кассы меньше.

25 марта в УЗ сообщили, что продажа билетов продолжится в кассах, однако в ближайшее время планируется запустить работу онлайн-сервисов .