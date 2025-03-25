Кибератака на "Укрзализныцу": когда возобновят онлайн-продажу билетов и какие очереди в кассы (ФОТО)

Специалисты " Укрзализныци " продолжают восстанавливать онлайн-системы после масштабной кибератаки. 25 марта продажи билетов продолжатся в кассах, однако в ближайшее время планируется запустить работу онлайн-сервисов.

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Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Какие очереди в кассы

Отмечается, что на крупнейших вокзалах страны очереди в кассы не превышают 10 человек на одного кассира, в Киеве, учитывая наибольший пассажиропоток в стране, количество пассажиров в очереди достигает 15-20 человек.

Как отмечают в УЗ, кассы и вокзалы работают в усиленном режиме. Продажа билетов на все поезда, в том числе международные, в кассах осуществляется исключительно на ближайшие двое суток: 25 и 26 марта.

Кроме того, для пассажиров, пришедших купить билеты, на вокзалах в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове и Львове организовали бесплатный чай и воду.

В УЗ напомнили, что билеты в кассах приоритетно продаются военным, пожилым людям и пассажирам с детьми.

Когда возобновят онлайн-продажу билетов

Как рассказал глава правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский в эфире телемарафона, несмотря на кибератаку, все поезда следуют за графиком.

"Не хочу давать четкую дату. Если люди планируют путешествовать сегодня, предлагаю еще планировать приезд в кассу. А если путешествие запланировано на завтра или дальше — рассчитываем на то, что работа онлайн-сервисов уже будет возобновлена", — ответил Перцовский на вопрос о том, когда возобновится онлайн-продажа билетов.

Масштабный сбой в работе "Укрзализныци"

Напомним, вечером 23 марта онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной тергетированной кибератаке .

24 марта на Центральном железнодорожном вокзале Киева удвоили количество открытых касс. Такое решение приняли на фоне технического сбоя, повлиявшего на онлайн-продажу билетов.

В настоящее время онлайн-продажи билетов остаются недоступными и в течение этого дня продажи будут проходить в оффлайн-режиме.