В Киеве удвоили количество касс на Центральном вокзале из-за сбоя в "Укрзализныци"

Сегодня, 24 марта, на Центральном железнодорожном вокзале Киева удвоили количество открытых касс. Такое решение приняли на фоне технического сбоя, повлиявшего на онлайн-продажу билетов.

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Об этом сообщили в "Укрзализныце".

По информации перевозчика, сотрудники вокзала постоянно мониторят очереди, и ожидания в кассах не превышают 15 минут.

"Укрзализныця работает, все ИТ-силы и сотрудники работают над восстановлением сервиса. Надеемся, что скоро возобновится онлайн-продажа. Пока мы помогаем пассажирам, формируем их по кассам, чтобы не было такой большой очереди", — рассказала ведущий инженер Киевского железнодорожного вокзала Юлия корреспондентам "Общественного".

Она также отметила, что сегодня очереди меньше, чем вчера, а после 13:00 откроют дополнительные кассы для возврата билетов.

Пассажирам советуют покупать билеты в обеденное время, когда нагрузка на кассы меньше.

Напомним, вчера вечером онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной тергетированной кибератаке. Восстановление всех систем длилось все прошедшие сутки и продолжается.

В настоящее время онлайн-продажи билетов остаются недоступными и в течение этого дня продажи будут проходить в оффлайн-режиме.

Как сообщают в компании, всем, кто хочет вернуть свой билет на поезд с отправкой 24 марта, достаточно по крайней мере за час до отправки рейса отправить на почту [email protected] скан-копию или четкое фото вашего билета и контактный номер телефона. В УЗ обработают заявку о возвращении в течение 3 суток с момента возобновления работы систем.