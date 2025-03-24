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В Киеве удвоили количество касс на Центральном вокзале из-за сбоя в "Укрзализныци"
Сегодня, 24 марта, на Центральном железнодорожном вокзале Киева удвоили количество открытых касс. Такое решение приняли на фоне технического сбоя, повлиявшего на онлайн-продажу билетов.
Об этом сообщили в "Укрзализныце".
По информации перевозчика, сотрудники вокзала постоянно мониторят очереди, и ожидания в кассах не превышают 15 минут.
"Укрзализныця работает, все ИТ-силы и сотрудники работают над восстановлением сервиса. Надеемся, что скоро возобновится онлайн-продажа. Пока мы помогаем пассажирам, формируем их по кассам, чтобы не было такой большой очереди", — рассказала ведущий инженер Киевского железнодорожного вокзала Юлия корреспондентам "Общественного".
Она также отметила, что сегодня очереди меньше, чем вчера, а после 13:00 откроют дополнительные кассы для возврата билетов.
Пассажирам советуют покупать билеты в обеденное время, когда нагрузка на кассы меньше.
Напомним, вчера вечером онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной тергетированной кибератаке. Восстановление всех систем длилось все прошедшие сутки и продолжается.
В настоящее время онлайн-продажи билетов остаются недоступными и в течение этого дня продажи будут проходить в оффлайн-режиме.
Как сообщают в компании, всем, кто хочет вернуть свой билет на поезд с отправкой 24 марта, достаточно по крайней мере за час до отправки рейса отправить на почту [email protected] скан-копию или четкое фото вашего билета и контактный номер телефона. В УЗ обработают заявку о возвращении в течение 3 суток с момента возобновления работы систем.