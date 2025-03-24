У Києві подвоїли кількість кас на Центральному вокзалі через збій в "Укрзалізниці"

Сьогодні, 24 березня, на Центральному залізничному вокзалі Києва подвоїли кількість відчинених кас. Таке рішення ухвалили на тлі технічного збою, що вплинув на онлайн-продаж квитків.

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Про це повідомили в "Укрзалізниці".

За інформацією перевізника, співробітники вокзалу постійно моніторять черги, і наразі очікування в касах не перевищує 15 хвилин.

"Укрзалізниця працює, всі ІТ-сили і співробітники працюють над відновленням сервісу. Сподіваємося, що скоро відновиться онлайн-продаж. Поки що ми допомагаємо пасажирам, формуємо їх по касах, щоб не було такої великої черги", — розповіла провідний інженер Київського залізничного вокзалу Юлія кореспондентам "Суспільного".

Вона також зазначила, що сьогодні черги менші, ніж учора, а після 13:00 відкриють додаткові каси для повернення квитків.

Пасажирам радять купувати квитки в обідній час, коли навантаження на каси менше.

Нагадаємо, вчора ввечері онлайн-системи “Укрзалізниці” зазнали масштабної тергетованої кібератаки. Відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та наразі продовжується.

Наразі онлайн-продажі квитків лишаються недоступними і протягом цього дня продажі відбуватимуться в офлайн-режимі.

Як повідомляють в компанії, усім, хто хоче повернути свій квиток на поїзд з відправкою 24 березня, достатньо принаймні за годину до відправки рейсу надіслати на пошту [email protected] скан-копію або чітке фото вашого квитка та контактний номер телефону. В УЗ оброблять заявку про повернення протягом 3 діб з моменту відновлення роботи систем.