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У Києві подвоїли кількість кас на Центральному вокзалі через збій в "Укрзалізниці"
Сьогодні, 24 березня, на Центральному залізничному вокзалі Києва подвоїли кількість відчинених кас. Таке рішення ухвалили на тлі технічного збою, що вплинув на онлайн-продаж квитків.
Про це повідомили в "Укрзалізниці".
За інформацією перевізника, співробітники вокзалу постійно моніторять черги, і наразі очікування в касах не перевищує 15 хвилин.
"Укрзалізниця працює, всі ІТ-сили і співробітники працюють над відновленням сервісу. Сподіваємося, що скоро відновиться онлайн-продаж. Поки що ми допомагаємо пасажирам, формуємо їх по касах, щоб не було такої великої черги", — розповіла провідний інженер Київського залізничного вокзалу Юлія кореспондентам "Суспільного".
Вона також зазначила, що сьогодні черги менші, ніж учора, а після 13:00 відкриють додаткові каси для повернення квитків.
Пасажирам радять купувати квитки в обідній час, коли навантаження на каси менше.
Нагадаємо, вчора ввечері онлайн-системи “Укрзалізниці” зазнали масштабної тергетованої кібератаки. Відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та наразі продовжується.
Наразі онлайн-продажі квитків лишаються недоступними і протягом цього дня продажі відбуватимуться в офлайн-режимі.
Як повідомляють в компанії, усім, хто хоче повернути свій квиток на поїзд з відправкою 24 березня, достатньо принаймні за годину до відправки рейсу надіслати на пошту [email protected] скан-копію або чітке фото вашого квитка та контактний номер телефону. В УЗ оброблять заявку про повернення протягом 3 діб з моменту відновлення роботи систем.