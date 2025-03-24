"Укрзалізниця" зазнала масштабної кібератаки: які наслідки

Онлайн-системи “Укрзалізниці” зазнали масштабної тергетованої кібератаки. Відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та наразі продовжується.

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Про це повідомила пресслужба УЗ.

Зазначається, що фахівці компанії тісно співпрацюють з кібердепартаментом Служби безпеки України.

"Ключове ворогові не вдалося: рух поїздів стабільний, вони курсують чітко без затримок та всі операційні процеси руху налагоджено в резервному форматі. Залізниця продовжує рух попри фізичні атаки по інфраструктурі, не спинити її і найпідлішими кібератаками!", - наголошують в компанії.

Там додають, що оскільки й раніше "Укрзалізниця" ставала обʼєктом кібератак ворога, були впроваджені протоколи резервування.

"Остання атака була дуже системна, нетривіальна та багаторівнева, тому перед повним відновленням із «бекапів» фахівці УЗ, багатьох залучених партнерів та кібердепартаменту СБУ мають ретельно відтестувати сервіси на можливі вразливості", - підкреслюють в "Укрзалізниці".

Наразі онлайн-продажі квитків лишаються недоступними і протягом цього дня продажі відбуватимуться в офлайн-режимі.

Як купити квитки?

Наразі квитки продаються через каси, які посилюють персоналом.

На 24 та 25 березня активовано продаж міжнародних квитків у касах (зазвичай – тільки онлайн).

"У крайньому випадку, якщо ви не встигаєте придбати квиток через касу – прямуйте безпосередньо до потяга. Наші поїзні бригади поінформовані, як оформляти ваш проїзд на місці (вибачаємось заздалегідь, можуть не бути наявні місця всіх класів, але прагнемо довезти всіх)", - зауважують в УЗ.

Там закликають всіх, хто планує подорож пізніше, ніж ранкові рейси 25 березня, не штурмувати каси сьогодні. Вони працюватимуть із виключним пріоритетом на обслуговування пасажирів із відправкою сьогодні-завтра.

В УЗ обіцяють поінформувати відразу про відновлення онлайн сервісів.

Як повернути квитки?

Як повідомляють в компанії, усім, хто хоче повернути свій квиток на поїзд з відправкою 24 березня, достатньо принаймні за годину до відправки рейсу надіслати на пошту [email protected] скан-копію або чітке фото вашого квитка та контактний номер телефону. В УЗ оброблять заявку про повернення протягом 3 діб з моменту відновлення роботи систем.

Також в "Укрзалізниці" просять повідомляти про будь-які інші нестандартні випадки на [email protected].

Зауважимо, 23 березня "Укрзалізниця" повідомила, що тимчасово не працюють продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн-сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.