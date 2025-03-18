"Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда Київ – Івано-Франківськ до Ясіні

"Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда №203/204 Київ – Івано-Франківськ до Ясіні.

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Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Що це означає для пасажирів?

Зазначається, що маршрут має зручний час відправлення – виїзд з Києва пізно ввечері (23:00), а це означає, що пасажири можуть завершити всі справи, комфортно сісти у поїзд, відпочити вночі і прокинутися вже в серці Карпат.

А прибуття в обідній час – ідеально для заселення в готелі, садиби чи бази відпочинку. Жодного очікування під дверима – приїхали, заселилися та одразу насолоджуєтесь відпочинком.

Графік руху:

з Києва – виїзд о 23:00, прибуття в Ясіню о 14:17.

Зі станції Ясіня – відправлення о 18:05, тож є час на ще одну прогулянку Карпатами перед поверненням.

Крім того, максимальний комфорт у дорозі забезпечать купейні та плацкартні вагони, можливість повноцінного сну, чай, кава, гарний краєвид за вікном.

Як повідомляють в УЗ, квитки можна придбати в мобільному застосунку або на сайті УЗ.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" вносить тимчасові зміни в розклад руху пасажирських поїздів, які прямують до Закарпаття. Це пов’язано з проведенням масштабних робіт з прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом.