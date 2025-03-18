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"Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда Київ – Івано-Франківськ до Ясіні
"Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда №203/204 Київ – Івано-Франківськ до Ясіні.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Що це означає для пасажирів?
Зазначається, що маршрут має зручний час відправлення – виїзд з Києва пізно ввечері (23:00), а це означає, що пасажири можуть завершити всі справи, комфортно сісти у поїзд, відпочити вночі і прокинутися вже в серці Карпат.
А прибуття в обідній час – ідеально для заселення в готелі, садиби чи бази відпочинку. Жодного очікування під дверима – приїхали, заселилися та одразу насолоджуєтесь відпочинком.
Графік руху:
- з Києва – виїзд о 23:00, прибуття в Ясіню о 14:17.
- Зі станції Ясіня – відправлення о 18:05, тож є час на ще одну прогулянку Карпатами перед поверненням.
Крім того, максимальний комфорт у дорозі забезпечать купейні та плацкартні вагони, можливість повноцінного сну, чай, кава, гарний краєвид за вікном.
Як повідомляють в УЗ, квитки можна придбати в мобільному застосунку або на сайті УЗ.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" вносить тимчасові зміни в розклад руху пасажирських поїздів, які прямують до Закарпаття. Це пов’язано з проведенням масштабних робіт з прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом.