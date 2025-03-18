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"Укрзализныця" продолжила маршрут поезда Киев – Ивано-Франковск до Ясини
" Укрзализныця " продолжила маршрут поезда №203/204 Киев – Ивано-Франковск до Ясини.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Что это значит для пассажиров?
Отмечается, что у маршрута удобное время отправления – выезд из Киева поздно вечером (23:00), а это значит, что пассажиры могут завершить все дела, комфортно сесть в поезд, отдохнуть ночью и проснуться уже в сердце Карпат.
А прибытие в обеденное время – идеально для заселения в отеле, усадьбе или базе отдыха. Никакого ожидания под дверью – приехали, заселились и сразу наслаждаетесь отдыхом.
График движения:
- из Киева – выезд в 23:00, прибытие в Ясиню в 14:17.
- Со станции Ясиня – отправление в 18:05, поэтому есть время на еще одну прогулку по Карпатам перед возвращением.
Кроме того, максимальный комфорт в пути обеспечат купейные и плацкартные вагоны, возможность полноценного сна, чай, кофе, красивый вид за окном.
Как сообщают в УЗ, билеты можно приобрести в мобильном приложении или на сайте УЗ.
Напомним, "Укрзализныця" вносит временные изменения в расписание движения пассажирских поездов, следующих в Закарпатье. Это связано с проведением масштабных работ по прокладке пути европейского стандарта между Чопом и Ужгородом.