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УЗ назначает дополнительный скоростной поезд Интерсити+ из Львова в Киев
" Укрзализныця " назначает дополнительный скоростной поезд Интерсити+ №778 сообщением Львов – Киев, который будет курсировать 23 и 30 марта.
Об этом сообщили в УЗ.
Отмечается, что на маршруте будет курсировать двухэтажный скоростной поезд Skoda.
Расписание движения:
- 23 марта: отправление из Львова в 13:47, прибытие в Киев в 21:04;
- 30 марта: отправление из Львова в 14:10, прибытие в Киев в 21:04.
"Укрзализныця" отмечает, что продажа билетов уже открыта. Приобрести их можно на сайте УЗ, в мобильном приложении или в кассах вокзалов.
Напомним, что "Укрзализныця" вносит временные изменения в расписание движения пассажирских поездов, следующих в Закарпатье. Это связано с проведением масштабных работ по прокладке пути европейского стандарта между Чопом и Ужгородом.