УЗ назначает дополнительный скоростной поезд Интерсити+ из Львова в Киев

" Укрзализныця " назначает дополнительный скоростной поезд Интерсити+ №778 сообщением Львов – Киев, который будет курсировать 23 и 30 марта.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщили в УЗ.

Отмечается, что на маршруте будет курсировать двухэтажный скоростной поезд Skoda.

Расписание движения:

23 марта: отправление из Львова в 13:47, прибытие в Киев в 21:04;

30 марта: отправление из Львова в 14:10, прибытие в Киев в 21:04.

"Укрзализныця" отмечает, что продажа билетов уже открыта. Приобрести их можно на сайте УЗ, в мобильном приложении или в кассах вокзалов.

Напомним, что "Укрзализныця" вносит временные изменения в расписание движения пассажирских поездов, следующих в Закарпатье. Это связано с проведением масштабных работ по прокладке пути европейского стандарта между Чопом и Ужгородом.