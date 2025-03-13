Поезда в Закарпатье меняют маршрут на четыре месяца: в чем причина

" Укрзализныця " вносит временные изменения в расписание движения пассажирских поездов, следующих в Закарпатье. это связано с проведением масштабных работ по прокладке пути европейского стандарта между Чопом и Ужгородом.

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Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Какие поезда меняют маршрут

Отмечается, что до/со станции Мукачево с 31 марта по 31 июля будут курсировать поезда:

№17/18 Харьков – Ужгород;

№38/37 Одесса – Ужгород;

№ 125/126-129/130 Кременчуг/Полтава – Ужгород.

Также до/со станции Чоп будут урвать поезда:

№ 81/82 Киев – Ужгород (с 31 марта по 31 июля);

№ 749/750 Киев – Ужгород (с 1 апреля по 31 июля);

№ 829/830 Львов – Ужгород (с 1 апреля по 31 июля).

Кроме того, до/со станции Ужгород с 31 марта по 31 июля будет курсировать поезд № 59/60 Киев – Чоп.

Как отмечают в "Укрзализныце", железнодорожное сообщение с Ужгородом для всех регионов будет обеспечено альтернативными рейсами. Для этого с 31 марта по 31 июля компания проложит маршрут через Самбор и Сянки для следующих поездов:

№ 4/3 Запорожье – Ужгород;

№29/30 Киев – Ужгород;

№ 45/46 Харьков – Ужгород;

⁠№ 368/367 Ковель/Луцк – Ужгород.

Как обещают в УЗ, железнодорожники за это время:

реконструируют горловину станции Чоп;

капитально отремонтируют колеи на станциях Струмковка и Чоп; •

демонтируют широкий путь на участке Чоп – Струмковка и вложат 8,3 км пути европейского стандарта;

проложат по парному пути нового участка Чоп – Струмковка около 10 км контактной подвески и несущего провода;

смонтируют на всем 22-километровом участке Чоп – Ужгород устройства СЦБ и связи и обустроят диспетчерскую централизацию;

отремонтируют более 30 зданий и сооружений (павильоны для пассажиров, платформы, станционные здания, помещения дежурных по переезду и т.п.);

отремонтируют дополнительно в объеме среднего ремонта 33 стрелочных перевода и около 13 км путей, выполнят другие необходимые работы.

Напомним, что 11 апреля 2024 года на Закарпатье началось строительство европейского пути Чоп-Ужгород. Это позволит запустить прямое железнодорожное сообщение между Ужгородом и Веной, Братиславой, Кошице, Будапештом, Прагой, Бухарестом, Дрезденом и Белградом.

Как отмечают в "Укрзалізниці", несмотря на сложность, реализация проекта по строительству европейского пути Чоп — Ужгород идет по графику и будет завершена к июлю 2025 года.