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Поезда в Закарпатье меняют маршрут на четыре месяца: в чем причина
" Укрзализныця " вносит временные изменения в расписание движения пассажирских поездов, следующих в Закарпатье. это связано с проведением масштабных работ по прокладке пути европейского стандарта между Чопом и Ужгородом.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Какие поезда меняют маршрут
Отмечается, что до/со станции Мукачево с 31 марта по 31 июля будут курсировать поезда:
- №17/18 Харьков – Ужгород;
- №38/37 Одесса – Ужгород;
- № 125/126-129/130 Кременчуг/Полтава – Ужгород.
Также до/со станции Чоп будут урвать поезда:
- № 81/82 Киев – Ужгород (с 31 марта по 31 июля);
- № 749/750 Киев – Ужгород (с 1 апреля по 31 июля);
- № 829/830 Львов – Ужгород (с 1 апреля по 31 июля).
Кроме того, до/со станции Ужгород с 31 марта по 31 июля будет курсировать поезд № 59/60 Киев – Чоп.
Как отмечают в "Укрзализныце", железнодорожное сообщение с Ужгородом для всех регионов будет обеспечено альтернативными рейсами. Для этого с 31 марта по 31 июля компания проложит маршрут через Самбор и Сянки для следующих поездов:
- № 4/3 Запорожье – Ужгород;
- №29/30 Киев – Ужгород;
- № 45/46 Харьков – Ужгород;
- № 368/367 Ковель/Луцк – Ужгород.
Как обещают в УЗ, железнодорожники за это время:
- реконструируют горловину станции Чоп;
- капитально отремонтируют колеи на станциях Струмковка и Чоп; •
- демонтируют широкий путь на участке Чоп – Струмковка и вложат 8,3 км пути европейского стандарта;
- проложат по парному пути нового участка Чоп – Струмковка около 10 км контактной подвески и несущего провода;
- смонтируют на всем 22-километровом участке Чоп – Ужгород устройства СЦБ и связи и обустроят диспетчерскую централизацию;
- отремонтируют более 30 зданий и сооружений (павильоны для пассажиров, платформы, станционные здания, помещения дежурных по переезду и т.п.);
- отремонтируют дополнительно в объеме среднего ремонта 33 стрелочных перевода и около 13 км путей, выполнят другие необходимые работы.
Напомним, что 11 апреля 2024 года на Закарпатье началось строительство европейского пути Чоп-Ужгород. Это позволит запустить прямое железнодорожное сообщение между Ужгородом и Веной, Братиславой, Кошице, Будапештом, Прагой, Бухарестом, Дрезденом и Белградом.
Как отмечают в "Укрзалізниці", несмотря на сложность, реализация проекта по строительству европейского пути Чоп — Ужгород идет по графику и будет завершена к июлю 2025 года.