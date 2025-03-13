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Поїзди на Закарпаття змінюють маршрут на чотири місяці: у чому причина
"Укрзалізниця" вносить тимчасові зміни в розклад руху пасажирських поїздів, які прямують до Закарпаття. це пов’язано з проведенням масштабних робіт з прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Які поїзди змінюють маршрут
Зазначається, що до/з станції Мукачево з 31 березня до 31 липня курсуватимуть поїзди:
- № 17/18 Харків – Ужгород;
- № 38/37 Одеса – Ужгород;
- № 125/126-129/130 Кременчук/Полтава – Ужгород.
Також до/з станції Чоп курсуватимуть поїзди:
- № 81/82 Київ – Ужгород (з 31 березня до 31 липня);
- № 749/750 Київ – Ужгород (з 1 квітня до 31 липня);
- № 829/830 Львів – Ужгород (з 1 квітня до 31 липня).
Крім того, до/з станції Ужгород з 31 березня до 31 липня курсуватиме поїзд № 59/60 Київ – Чоп.
Як наголошують в "Укрзалізниці", залізничне сполучення з Ужгородом для всіх регіонів буде забезпечено альтернативними рейсами. Для цього з 31 березня по 31 липня компанія прокладе маршрут через Самбір та Сянки для таких поїздів:
- № 4/3 Запоріжжя – Ужгород;
- № 29/30 Київ – Ужгород;
- № 45/46 Харків – Ужгород;
- № 368/367 Ковель/Луцьк – Ужгород.
Як обіцяють в УЗ, залізничники за цей час:
- реконструюють горловину станції Чоп;
- капітально відремонтують колії на станціях Струмківка та Чоп; •
- демонтують широку колію на дільниці Чоп – Струмківка та вкладуть 8,3 км колії європейського стандарту;
- прокладуть по парній колії новозбудованої дільниці Чоп – Струмківка близько 10 км контактної підвіски та несучого проводу;
- змонтують на всій 22-кілометровій дільниці Чоп – Ужгород пристрої СЦБ і зв’язку та облаштують диспетчерську централізацію;
- відремонтують понад 30 будівель і споруд (павільйони для пасажирів, платформи, станційні будівлі, приміщення чергових по переїзду тощо);
- відремонтують додатково в обсязі середнього ремонту 33 стрілочні переводи й близько 13 км колій, виконають інші необхідні роботи.
Нагадаємо, що 11 квітня 2024 року на Закарпатті розпочалося будівництво європейської колії Чоп-Ужгород. Це дасть можливість запустити пряме залізничне сполучення між Ужгородом та Віднем, Братиславою, Кошице, Будапештом, Прагою, Бухарестом, Дрезденом та Белградом.
Як наголошують в "Укрзалізниці", попри складність, реалізація проєкту з будівництва європейської колії Чоп – Ужгород йде за графіком і буде завершена до липня 2025 року.