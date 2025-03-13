Поїзди на Закарпаття змінюють маршрут на чотири місяці: у чому причина

"Укрзалізниця" вносить тимчасові зміни в розклад руху пасажирських поїздів, які прямують до Закарпаття. це пов’язано з проведенням масштабних робіт з прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Які поїзди змінюють маршрут

Зазначається, що до/з станції Мукачево з 31 березня до 31 липня курсуватимуть поїзди:

№ 17/18 Харків – Ужгород;

№ 38/37 Одеса – Ужгород;

№ 125/126-129/130 Кременчук/Полтава – Ужгород.

Також до/з станції Чоп курсуватимуть поїзди:

№ 81/82 Київ – Ужгород (з 31 березня до 31 липня);

№ 749/750 Київ – Ужгород (з 1 квітня до 31 липня);

№ 829/830 Львів – Ужгород (з 1 квітня до 31 липня).

Крім того, до/з станції Ужгород з 31 березня до 31 липня курсуватиме поїзд № 59/60 Київ – Чоп.

Як наголошують в "Укрзалізниці", залізничне сполучення з Ужгородом для всіх регіонів буде забезпечено альтернативними рейсами. Для цього з 31 березня по 31 липня компанія прокладе маршрут через Самбір та Сянки для таких поїздів:

№ 4/3 Запоріжжя – Ужгород;

№ 29/30 Київ – Ужгород;

№ 45/46 Харків – Ужгород;

⁠№ 368/367 Ковель/Луцьк – Ужгород.

Як обіцяють в УЗ, залізничники за цей час:

реконструюють горловину станції Чоп;

капітально відремонтують колії на станціях Струмківка та Чоп; •

демонтують широку колію на дільниці Чоп – Струмківка та вкладуть 8,3 км колії європейського стандарту;

прокладуть по парній колії новозбудованої дільниці Чоп – Струмківка близько 10 км контактної підвіски та несучого проводу;

змонтують на всій 22-кілометровій дільниці Чоп – Ужгород пристрої СЦБ і зв’язку та облаштують диспетчерську централізацію;

відремонтують понад 30 будівель і споруд (павільйони для пасажирів, платформи, станційні будівлі, приміщення чергових по переїзду тощо);

відремонтують додатково в обсязі середнього ремонту 33 стрілочні переводи й близько 13 км колій, виконають інші необхідні роботи.

Нагадаємо, що 11 квітня 2024 року на Закарпатті розпочалося будівництво європейської колії Чоп-Ужгород. Це дасть можливість запустити пряме залізничне сполучення між Ужгородом та Віднем, Братиславою, Кошице, Будапештом, Прагою, Бухарестом, Дрезденом та Белградом.

Як наголошують в "Укрзалізниці", попри складність, реалізація проєкту з будівництва європейської колії Чоп – Ужгород йде за графіком і буде завершена до липня 2025 року.