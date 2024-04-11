Ужгород стане першим обласним центром, який з'єднають вузькою колією з Європою

11 квітня на Закарпатті розпочалося будівництво європейської колії Чоп-Ужгород. Це дасть можливість запустити пряме залізничне сполучення між Ужгородом та Віднем, Братиславою, Кошице, Будапештом, Прагою, Бухарестом, Дрезденом та Белградом.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, найближчим часом планується реалізація аналогічних проєктів зі Львова та Чернівців за рахунок коштів ЄС.

"Ужгород стає першим обласним центром який отримає сполучення (з Європою – ред) європейською колією європейського зразка. Другим такий проект буде запущено у Львівській області з Мостиська-1 до Львова. Це також буде вузька колія, (зараз) проект в розробці", - розповів він.

Він зазначив, що реалізація цього проєкту створить в Ужгороді транспортний хаб, який забезпечить зручну та швидку пересадку пасажирів між поїздами широкої колії та поїздами країн ЄС.

"Цей проект дозволить не лише дати комфорт пасажирському сполученню, але паралельно принесе нам логістичні можливості для вантажних перевезень, звільнить автомобільні пункти пропуску після того, як буде налагоджена їх робота", - сказав Шмигаль.

Будівництво цієї європейської колії фінансуватиметься за рахунок грантових коштів ЄС, які "Укрзалізниця" отримала в межах програми Connecting Europe Facility. За словами Шмигаля, на 50% проект фінансується з програми СЕF і 50% виділяє "Укрзалізниця".

В "Укрзалізниці" додали, що проєкт передбачає будівництво 22 км залізничної колії європейського стандарту і реконструкцію штучних споруд, об'єктів та мереж інженерного забезпечення. Також передбачається оснащення колії двостороннім напівавтоматичним блокуванням та пристроями мікропроцесорної диспетчерської централізації.

На наступному етапі планується проведення електрифікації нової європейської колії 1435 мм на дільниці Чоп – Ужгород.

Нагадаємо, про те, що в Україні потрібно будувати європейську колію для інтеграції до європейської системи розповідав міністр інфраструктури України Олександр Кубраков ще 21 травня 2022 року.