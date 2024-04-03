Українські інвестори можуть профінансувати будівництво широкої колії до портів Гданська та Клайпеди - Мінагрополітики

Українські інвестори готові профінансувати будівництво ширококолійної залізниці до портів Гданськ у Польщі та Клайпеда в Литві, створення якої сприятиме транспортуванню українського зерна та дасть Польщі можливість отримувати прибуток від його транзиту.

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Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, пише "Інтерфакс-Україна".

Сольський зазначив, що якщо буде побудована широка колія від українського кордону до Гданська, то українські компанії гарантуватимуть обсяги перевезень на цьому маршруті протягом наступних 10 років.

При цьому, Польща матиме можливість створити вздовж свого узбережжя підприємства з переробки українського зерна та експортувати готову продукцію, тим самим заробляючи більше.

Він зазначив, що Україна має значно більше вагонів для перевезення зерна, ніж вся Європа, що робить більш доцільним будівництво колії 1520 мм від українського кордону до узбережжя Польщі замість того, щоб інвестувати у вагони для більш вузької європейської стандартної колії.

Сольський також розповів, що в Україні є інвестори, які готові профінансувати такий проект.

"Питання, яке має бути вирішене, - це ухвалення польським парламентом спрощеної процедури такого інвестування. Такий спрощений порядок уже ухвалено в Польщі, наприклад, у випадку з будівництвом нафтопорту або газового терміналу. Я знаю, що цю пропозицію було проаналізовано. Однак, імовірно, краще запитати про долю проєкту в польських джерел", - додав він.

УЗ створила вагон-зерновоз, пристосований і до української, і до європейської колії

Відомо, що ширина української колії становить 1520 мм, в той час як європейська лише - 1435 мм. Щоб могти перевозити вантажі без перевалки, "Укрзалізниця" на власних потужностях збудувала зерновоз, який оптимально пристосований для перевезень коліями різної ширини.

Новий вагон-хопер призначений для перевезення зерна та інших сипких харчових вантажів. Його конструкція вагона максимально враховує вимоги для перевезення аграрної продукції, а технічні характеристики забезпечують оптимальне співвідношення обʼєму та ваги.

Нагадаємо також, що наприкінці вересня "Укрзалізниця" домовилася з американською девелоперською компанією DAI Global про сприяння зерновому експорту в напрямку Євросоюзу, зокрема ремонту та відновлення вагонів-хоперів та придбанні локомотивів, що перевозять вагони із зерном.

Джерело фото: ua.depositphotos.com