Україна має конкретні інвестиційні проєкти, якими цікавляться приватні інвестори, - Мінекономіки

У кожному із пріоритетних секторів Україна має конкретні проекти, які регулярно пропонуються іноземним інвесторам.

Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко під час виступу на Kyiv Investment Day, який відбувся 1 травня.

Вона зазначила, що наразі від інвесторів спостерігається не просто інтерес, а є реальні інвестиції. За даними Нацбанку, іноземні інвестори у 2023 році вклали в економіку України 4,25 млрд доларів. Це показує, що в Україні попри війну можна заробляти й розвивати успішні бізнеси.

За її словами, уряд разом із приватним сектором визначив декілька галузей, які, на їх думку, мають дати найбільший приріст для зростання ВВП. Йдеться про конкретні проекти із залученням приватних інвесторів у таких секторах, як енергетика, агровиробництво, переробна промисловість, транспорт, логістика, IT і критичні матеріали.

"Ці два роки навчили нас, що війна не ембарго на інвестиції й Україна не суцільна червона зона із безліччю ризиків. Ми бачимо десятки прикладів інвесторів, які вкладають в Україну вже зараз й закликаємо інших наслідувати цей приклад", - підкреслила Свириденко.

Крім того, як зауважила очільниця Мінекономіки, уряд має низку інструментів для розвитку як малого і середнього бізнесу, так і підтримки великих виробників. Зокрема, на підтримку виробників в рамках економічної політики "Зроблено в Україні" закладено 45 млрд грн.

Крім того, український уряд пропонує іноземним інвесторам для їхнього виходу на український ринок:

інфраструктуру страхування від воєнних ризиків;

індустріальні парки та податкові пільги за їх використання;

підтримку проектів із значними інвестиціями понад €12 млн – компенсацію до 30% від суми вкладення.

Слід зазначити, що міжнародні інвестиції в Україну зросли з 0,5 мільярдів доларів у 2022 році до 1,2 мільярдів доларів у 2023 році. Під час повномасштабного вторгнення в Україну інвестували 43 глобальні компанії.

Раніше голова Європейської бізнес асоціації (European Business Association, EBA) Анна Дерев’янко назвала головні перешкоди для іноземних інвесторів в Україні.

За її словами, розпорядження Нацбанку України, яке перешкоджає виведенню капіталів за кордон, створює проблеми для іноземних інвесторів, які не можуть вивезти свої дивіденди з країни. Саме це є основною перешкодою для інвестування в Україну.

Додамо, що американські інвестори зацікавлені у партнерстві з українським оборонно-промисловим комплексом і готові розглядати різні формати взаємодії. Серед пріоритетних напрямків - наземні, морські та повітряні безпілотники, РЕБ, софт і штучний інтелект, боєприпаси.