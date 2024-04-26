Уряд затвердив механізм підтримки інвестиційних проєктів на суму понад €12 мільйонів

26 квітня уряд схвалив новий Порядок використання коштів з державного бюджету, призначених для підтримки інвестиційних проєктів з значними інвестиціями. Тобто, на підтримку проектів з мінімальним бюджетом у 12 мільйонів євро.

Про це повідомило Міністерство економіки.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, новий порядок передбачає, що бюджетні кошти будуть використані для часткового чи повного відшкодування вартості інженерно-транспортної інфраструктури, створеної інвесторами.

Це включає дороги, водопостачання, газопостачання та електропостачання до нових об'єктів, таких як заводи або інші виробничі комплекси.

Бюджет програми на поточний рік складає 3 мільярди гривень, і загальний обсяг підтримки може скласти до 30% від обсягу інвестицій.

"Інвестори, які реалізовують проєкт на суму від 12 млн євро і тривалістю до 5 років, отримують максимальне сприяння від держави", - повідомив премє'р-міністр Денис Шмигаль.

В уряді також зазначили, що буде уважно контролювати дотримання умов договорів із інвесторами. У випадку, якщо інвестиції виявляться меншими за заявлені 12 мільйонів євро, інвестори мають повернути отримані кошти на спеціальний реєстраційний рахунок Мінекономіки. Водночас за фактами незаконного отримання компенсацій будуть вжиті заходи для негайного повернення коштів.

Які проєкти можуть отримати підтримку

Підтримка буде доступною для проектів у сферах переробної промисловості, видобутку корисних копалин, транспорту, логістики, освіти, наукових досліджень, охорони здоров’я, поводження з відходами, мистецтва, культури, туризму, спорту та електронних комунікацій, які плануються реалізувати протягом наступних п'яти років.

Щоб отримати державну підтримку, проєкти мають передбачати будівництво, модернізацію, технічне або технологічне переоснащення відповідних об'єктів інвестування та створення нових робочих місць.

Окрім цього, інвестору потрібно створити мінімум:

10 нових робочих місць з заробітною платою, яка перевищує середній рівень по регіону за аналогічним видом діяльності на 50%;

30 нових робочих місць із заробітною платою, що на 30% вища від середньої зарплати у регіоні за відповідним видом діяльності;

50 нових робочих місць з зарплатою, яка на 15% перевищує середню по регіону для тієї ж діяльності.

12 березня Кабінет міністрів України затвердив порядок та методологію оцінки проектів зі значними інвестиціями з метою залучення коштів для економічного відновлення країни. Наразі одними з найперспективніших для інвестування галузей є ОПК, аграрна переробка, розробка природних ресурсів, енергетика та цифрові технології.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 12 вересня підписав зміни до закону "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні". Ці нововведення мають покращити умови для бізнесу. Серед основних нововведень – зменшення вимог щодо розміру значних інвестицій з 20 млн євро до 12 млн євро.