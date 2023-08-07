Українська Рада Бізнесу закликала підтримати законопроєкт №8138 та надати інвесторам чіткі гарантії і стимули

Українська Рада Бізнесу (УРБ), до складу якої входять 109 бізнес-асоціацій різних галузей економіки, закликала ухвалити зміни до законодавства про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями.

Про це йдеться в оприлюдненому в понеділок зверненні коаліції на адресу Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука та голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи.

Закон України Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні, прийнятий у грудні 2020 року, потребує внесення змін. Ця потреба підтверджується тим фактом, в рамках закону не укладено жодного інвестиційного договору, наголошують в коаліції. Для усунення цих недоліків розроблений законопроєкт № 8138.

"Фахівці Української Ради Бізнесу детально проаналізували проєкт закону № 8138 та зазначають, що він врегульовує та уточнює зміст понять, визначених основним Законом, знижує порогові показники для можливості інвестора отримати державну підтримку, розширює сфери, у яких можуть бути реалізовані проєкти, передбачає нові форми державної підтримки, що дасть можливість значно розширити коло потенційних інвесторів для реалізації інвестиційних проєктів та, таким чином, сприятиме відновленню інвестиційної активності в Україні", - йдеться у зверненні УРБ.

На думку бізнесу, прийняття законопроекту №8138 забезпечить можливість повноцінного функціонування Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні", надасть інвестору чіткі гарантії та стимули, що створить усі передумови для підвищення інвестиційної привабливості України, стимулюватиме розвиток економіки шляхом залучення приватного капіталу, посилить конкурентоспроможність України на світових ринках, сприятиме створенню нових робочих місць, а також створить всі передумови для створення нової та якісного оновлення існуючої інфраструктури.

Разом із тим в коаліції пропонують доповнити законопроєкт поправкою щодо компенсації державою витрат на страхування воєнних ризиків.

"На нашу думку, це є важливою складовою для збільшення привабливості України для інвесторів", - зазначають в УРБ.