Украинский Совет Бизнеса призвал поддержать законопроект №8138 и предоставить инвесторам четкие гарантии и стимулы

Украинский Совет Бизнеса (УРБ), в состав которого входят 109 бизнес-ассоциаций разных отраслей экономики, призвал принять изменения в законодательство о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Об этом говорится в обнародованном в понедельник обращении коалиции в адрес Председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука и председателя парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрия Наталухи.

Закон Украины О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине, принятом в декабре 2020 года, требует внесения изменений. Эта потребность подтверждается тем фактом, что в рамках закона не заключен ни один инвестиционный договор, подчеркивают в коалиции. Для устранения этих недостатков разработан законопроект №8138.

"Специалисты Украинского Совета Бизнеса детально проанализировали проект закона № 8138 и отмечают, что он регулирует и уточняет содержание понятий, определенных основным Законом, снижает пороговые показатели для возможности инвестора получить государственную поддержку, расширяет сферы, в которых могут быть реализованы проекты, предусматривает новые формы государственной поддержки, что позволит значительно расширить круг потенциальных инвесторов для реализации инвестиционных проектов и, таким образом, будет способствовать восстановлению инвестиционной активности в Украине", - говорится в обращении УРБ.

По мнению бизнеса, принятие законопроекта №8138 обеспечит возможность полноценного функционирования Закона Украины "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине", предоставит инвестору четкие гарантии и стимулы, что создаст все предпосылки для повышения инвестиционной привлекательности Украины, будет стимулировать развитие экономики путем привлечения частного капитала, усилит конкурентоспособность Украины на мировых рынках, будет способствовать созданию новых рабочих мест, а также создаст все предпосылки для создания новой и качественной обновления существующей инфраструктуры.

Вместе с тем, в коалиции предлагают дополнить законопроект поправкой о компенсации государством расходов на страхование военных рисков.

"По нашему мнению, это важная составляющая для увеличения привлекательности Украины для инвесторов", - отмечают в УРБ.