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НБУ оштрафовал два государственных банка на 35 млн: какие нарушения обнаружил регулятор
Национальный банк Украины в октябре 2026 года применил меры влияния к пяти финансовым учреждениям — двум банкам и трем небанковским компаниям. Самый большой штраф получил Sense Bank – 25 млн грн, Ощадрбанк должен оплатить 10 млн грн. Общая сумма денежных взысканий составляет более 38,5 млн. грн.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу регулятора.
НБУ также оштрафовал ломбард "Кредит Юкрейн", финансовые компании "Артуа" и "Финофис".
За что НБУ оштрафовал Sense Bank и Ощадбанк
Наибольший штраф в размере 25 млн грн получило АО "Сенс Банк". Регулятор установил нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга.
В частности, банк неправильно применял риск-ориентированный подход в своей деятельности и не обеспечивал надлежащую проверку клиентов.
Ощадбанк получил штраф в размере 10 млн грн. Среди выявленных нарушений – недостатки при проверке клиентов и применение риск-ориентированного подхода.
Кроме того, НБУ установил, что банк ненадлежаще выполнял требования по предоставлению регулятору информации и документов по запросам. Также в анкетах клиентов обнаружили данные, достоверность которых не подтверждалась находившимися в распоряжении банка документами.
Таким образом, общая сумма штрафов для двух банков составляет 35 млн. грн.
Какие санкции получили небанковские финансовые учреждения
- Среди небанковских учреждений наибольший штраф получил ООО "Ломбард "Кредит Юкрейн" – 2,747 млн грн. Причиной стали нарушения требований по организации и проведению первичного финансового мониторинга.
В частности, НБУ выявил недостатки во внутренних процедурах управления рисками, проверке клиентов и применении риск-ориентированного подхода. Также учреждение не обеспечило надлежащих дополнительных проверок клиентов, являющихся членами семей политически значимых лиц, и не полностью предоставляло регулятору запрашиваемые документы и информацию.
Отдельно ломбард получил письменную оговорку за нарушение валютного законодательства. Речь идет о проведении валютных операций с физическими лицами-нерезидентами без соответствующей лицензии НБУ, а также ненадлежащем ведении реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты.
- ООО "ФК "Артуа" оштрафовали на 799 тыс. грн. Регулятор выявил ряд недостатков в системе финансового мониторинга компании.
В частности, учреждение ненадлежаще организовало внутренние процедуры управления рисками, проверки и анкетирования клиентов. Также были нарушения по работе с политически значимыми лицами, хранение клиентских документов и формирование соответствующих перечней.
Кроме того, компания несвоевременно или не в полном объеме выполняла требования НБУ по представлению информации и отчетности по результатам внутренних проверок.
- Еще один штраф получила ООО "ФК "Финофис" - 17 тыс. грн. Причиной стало неподачу в Национальный банк отдельной статистической отчетности о валютных операциях.
Сколько в общей сложности составляют штрафы НБУ
По результатам примененных в октябре мер влияния общая сумма денежных взысканий до пяти финансовых учреждений составляет 38,563 млн. грн.
Большая часть этой суммы приходится на банки – Sense Bank и Ощадбанк, которые вместе получили штрафы на 35 млн грн.
НБУ продолжает проводить надзор за соблюдением финансовыми учреждениями требований законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного регулирования. Выявленные нарушения могут приводить к применению штрафов и других мер воздействия.
Напомним, в октябре Национальный банк Украины применил меры влияния к шести небанковским финансовым учреждениям: трем компаниям объявил письменные оговорки, еще одну финансовую компанию и ломбард обязал устранить нарушения, а платежное учреждение оштрафовал на 680 тыс. грн.