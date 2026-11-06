НБУ оштрафовал два государственных банка на 35 млн: какие нарушения обнаружил регулятор

Национальный банк Украины в октябре 2026 года применил меры влияния к пяти финансовым учреждениям — двум банкам и трем небанковским компаниям. Самый большой штраф получил Sense Bank – 25 млн грн, Ощадрбанк должен оплатить 10 млн грн. Общая сумма денежных взысканий составляет более 38,5 млн. грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу регулятора.

НБУ также оштрафовал ломбард "Кредит Юкрейн", финансовые компании "Артуа" и "Финофис".

За что НБУ оштрафовал Sense Bank и Ощадбанк

Наибольший штраф в размере 25 млн грн получило АО "Сенс Банк". Регулятор установил нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

В частности, банк неправильно применял риск-ориентированный подход в своей деятельности и не обеспечивал надлежащую проверку клиентов.

Ощадбанк получил штраф в размере 10 млн грн. Среди выявленных нарушений – недостатки при проверке клиентов и применение риск-ориентированного подхода.

Кроме того, НБУ установил, что банк ненадлежаще выполнял требования по предоставлению регулятору информации и документов по запросам. Также в анкетах клиентов обнаружили данные, достоверность которых не подтверждалась находившимися в распоряжении банка документами.

Таким образом, общая сумма штрафов для двух банков составляет 35 млн. грн.

Какие санкции получили небанковские финансовые учреждения

Среди небанковских учреждений наибольший штраф получил ООО "Ломбард "Кредит Юкрейн" – 2,747 млн грн. Причиной стали нарушения требований по организации и проведению первичного финансового мониторинга.

В частности, НБУ выявил недостатки во внутренних процедурах управления рисками, проверке клиентов и применении риск-ориентированного подхода. Также учреждение не обеспечило надлежащих дополнительных проверок клиентов, являющихся членами семей политически значимых лиц, и не полностью предоставляло регулятору запрашиваемые документы и информацию.

Отдельно ломбард получил письменную оговорку за нарушение валютного законодательства. Речь идет о проведении валютных операций с физическими лицами-нерезидентами без соответствующей лицензии НБУ, а также ненадлежащем ведении реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты.

ООО "ФК "Артуа" оштрафовали на 799 тыс. грн. Регулятор выявил ряд недостатков в системе финансового мониторинга компании.

В частности, учреждение ненадлежаще организовало внутренние процедуры управления рисками, проверки и анкетирования клиентов. Также были нарушения по работе с политически значимыми лицами, хранение клиентских документов и формирование соответствующих перечней.

Кроме того, компания несвоевременно или не в полном объеме выполняла требования НБУ по представлению информации и отчетности по результатам внутренних проверок.

Еще один штраф получила ООО "ФК "Финофис" - 17 тыс. грн. Причиной стало неподачу в Национальный банк отдельной статистической отчетности о валютных операциях.

Сколько в общей сложности составляют штрафы НБУ

По результатам примененных в октябре мер влияния общая сумма денежных взысканий до пяти финансовых учреждений составляет 38,563 млн. грн.

Большая часть этой суммы приходится на банки – Sense Bank и Ощадбанк, которые вместе получили штрафы на 35 млн грн.

НБУ продолжает проводить надзор за соблюдением финансовыми учреждениями требований законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного регулирования. Выявленные нарушения могут приводить к применению штрафов и других мер воздействия.

Напомним, в октябре Национальный банк Украины применил меры влияния к шести небанковским финансовым учреждениям: трем компаниям объявил письменные оговорки, еще одну финансовую компанию и ломбард обязал устранить нарушения, а платежное учреждение оштрафовал на 680 тыс. грн.