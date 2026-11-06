Генераторы для Украины: Польша выделит €1,8 млн на подготовку к зиме

Польша дополнительно выделит 8 млн злотых (около 1,8 млн евро) на закупку генераторов для Украины.

Как пишет Dilo, об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает "Укринформ".

По словам Сикорского, средства будут направлены на поддержку Энергетического сообщества, за счет которой для Украины закупят генераторы.

"Приоритетом является поддержка Украины в подготовке к предстоящему зимнему периоду и повышению устойчивости ее энергетического сектора. Польша выделит дополнительные 8 млн злотых в поддержку Энергетического сообщества. За эти средства для Украины закупят генераторы", - сообщил польский министр.

Польша и страны региона подтвердили поддержку Украины

Сикорский сделал заявление на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и высокой представительницей Европейского Союза Каей Каллас.

По его словам, встреча подтвердила единство государств региона перед лицом российской агрессии против Украины. Участники переговоров отметили важность дальнейшей военной и финансовой поддержки Киева.

По итогам встречи стороны единогласно согласовали совместное заявление. Одним из определенных приоритетов стала помощь Украине в подготовке к зиме и укреплении устойчивости энергетической инфраструктуры.

Ранее Швейцария передала Украине 18 тонн энергетического оборудования для объектов критической инфраструктуры. В поставку входили генераторы, накопители энергии, кабели и другое оборудование.

Кроме того, Швеция передала Украине 35 тонн энергетического оборудования – трансформаторы и дизельные генераторы.