UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,44

--0,09

EUR

51,04

--0,21

Наличный курс:

USD

46,25

46,04

EUR

51,81

51,52

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Генераторы для Украины: Польша выделит €1,8 млн на подготовку к зиме

генератор
Польша предоставит средства на генераторы для энергетики. / Depositphotos

Польша дополнительно выделит 8 млн злотых (около 1,8 млн евро) на закупку генераторов для Украины.

Как пишет Dilo, об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает "Укринформ".

По словам Сикорского, средства будут направлены на поддержку Энергетического сообщества, за счет которой для Украины закупят генераторы.

"Приоритетом является поддержка Украины в подготовке к предстоящему зимнему периоду и повышению устойчивости ее энергетического сектора. Польша выделит дополнительные 8 млн злотых в поддержку Энергетического сообщества. За эти средства для Украины закупят генераторы", - сообщил польский министр.

Польша и страны региона подтвердили поддержку Украины

Сикорский сделал заявление на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и высокой представительницей Европейского Союза Каей Каллас.

По его словам, встреча подтвердила единство государств региона перед лицом российской агрессии против Украины. Участники переговоров отметили важность дальнейшей военной и финансовой поддержки Киева.

По итогам встречи стороны единогласно согласовали совместное заявление. Одним из определенных приоритетов стала помощь Украине в подготовке к зиме и укреплении устойчивости энергетической инфраструктуры.

Ранее Швейцария передала Украине 18 тонн энергетического оборудования для объектов критической инфраструктуры. В поставку входили генераторы, накопители энергии, кабели и другое оборудование.

Кроме того, Швеция передала Украине 35 тонн энергетического оборудования – трансформаторы и дизельные генераторы.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности