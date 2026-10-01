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Швеция передала Украине 35 тонн энергетического оборудования
Швеция передала Украине 35 тонн энергетического оборудования – трансформаторы и дизельные генераторы.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Минэнерго.
Энергетика Украины получила помощь
Энергетическое оборудование направили в Киевскую, Полтавскую и Черниговскую области. Помощь из составов хабов Министерства энергетики передали при поддержке шведской стороны.
В регионы были доставлены трансформаторы и дизельные генераторы , необходимые для поддержки работы энергетической инфраструктуры.
В Министерстве энергетики поблагодарили правительство Швеции, Шведское агентство гражданской защиты и устойчивости, а также компании E.ON Energidistribution AB за помощь украинскому энергетическому сектору.
Отдельно ведомство отметило Директорат ЕС по гражданской защите и гуманитарной помощи за логистическую поддержку при доставке оборудования.
Ранее Швейцария уже передала Украине 18 тонн энергетического оборудования для объектов критической инфраструктуры. В поставку входили генераторы, накопители энергии, кабели и другое оборудование.