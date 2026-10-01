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Новости
Дата публикации

Украина и Еврокомиссия согласовали шаги по финансированию потребностей в 2026–2027 годах

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Украина и Еврокомиссия согласовали шаги по финансированию потребностей в 2026–2027 годах / Depositphotos

Украина и Европейская комиссия определили формат, сроки и необходимые шаги для полного покрытия финансовых и оборонных потребностей государства в 2026-2027 годах. В дальнейшем стороны будут координировать эту работу ежемесячно.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, по итогам диалога с Еврокомиссией стороны определили, в каком формате и в какие сроки должны быть реализованы необходимые решения.

"Есть хорошие результаты нашего диалога с Еврокомиссией для покрытия финансовых и оборонных потребностей Украины в 2026 и 2027 годах. Определили формат, сроки и необходимые шаги для обеспечения полного объема", — сообщил Зеленский.

Координация работы с Еврокомиссией по финансированию будет проходить ежемесячно.

Украина готовит дополнительные решения, направленные на усиление обороны и поддержку общества. Детали этих решений президент не привел.

Напомним, Украине в 2027 году не хватает $75 млрд на оборону. Общие оборонные потребности оцениваются в $175 млрд, в то время как в проекте госбюджета предусмотрено около $100 млрд.

Автор:
Татьяна Гойденко

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