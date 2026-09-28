Дефицит бюджета: некритические расходы в Украине приостановят, правительство ищет $20 млрд

Часть дефицита оборонного бюджета в 27 млрд долларов правительство перекроет благодаря экономии. В то же время государство до сих пор ищет еще 20 млрд долларов на нужды сил обороны.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По его словам, из общего дефицита около 7 миллиардов долларов правительство планирует найти самостоятельно путем экономии государственных финансов, оптимизации и перераспределения расходов. При этом денежное довольствие военных и поддержка их семей будет оставаться в полном объеме.

Корецкий подчеркнул, что в то же время государству нужно найти еще 20 миллиардов долларов, необходимых для обеспечения сил обороны дронами, ракетами, техникой и другим вооружением.

"Сейчас задача правительства - Минобороны и Минфина - непосредственно с нашими партнерами детально проработать, каким образом мы сможем закрывать эти программы. Не менее важно уже четко планировать и покрытие всех расходов в 2027 году", - подчеркнул премьер-министр.

Глава правительства также заверил, что, несмотря на дефицит, все пенсии, зарплаты учителям и врачам, государство профинансирует своевременно и в полном объеме. Все остальные расходы, которые не являются первоочередными и критическими, будут приостановлены до момента поступления средств от иностранных партнеров.

Корецкий также гарантировал, что до 15 октября Кабмин примет все решения, необходимые для получения международной помощи. Он призвал депутатов, несмотря на политическую принадлежность проголосовать за законопроекты, от которых зависит финансирование.

"Мы должны действовать на опережение, гибко, быстро принимать решения, оценивая каждый шаг по одному критерию: ведет ли это к выживанию государства, нации, нашего суверенитета. Если ведет — все остальное не имеет значения, нужно брать и делать", — заметил премьер-министр.

Что известно о дефиците бюджета

10 сентября министр финансов Сергей Марченко заявил, что из-за дефицита ликвидности правительство уже ограничивает государственные расходы. Менее срочные платежи планировали переносить на декабрь, а строительные программы приостанавливать до появления достаточного финансирования. Ранее также сообщалось, что из-за задержек международной помощи капитальные расходы перенесли на конец года .

Украина попросила союзников дополнительно профинансировать около $27 млрд оборонных потребностей, однако в Европейском Союзе хотят сначала получить четкое объяснение, как сформировался дефицит и на что нужны средства.

Сейчас в ЕС пытаются разобраться, откуда возникла гигантская дыра в бюджете и действительно ли Украине нужна вся пригласившаяся сумма. В Брюсселе не понимают, кто отвечает за резкий рост дефицита бюджета.

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что ситуация с государственными финансами уже близка к критической, а Украина рискует потерять значительную часть с $29,5 млрд. запланированного международного финансирования, если Верховная Рада не примет в определенные сроки необходимые законопроекты.

Недавно Министр финансов Сергей Марченко предупредил, что в государственном секторе возможны задержки зарплат, если поступления на единый казначейский счет сократятся.

Из-за дефицита бюджета Украина будет финансировать только три направления : социальные расходы, зарплаты бюджетников и содержание военных.